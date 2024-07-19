 

Едва не получивший травмы Басков избегает журналистов – что произошло

19.07.2024, 10:45, Разное
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Накануне в Санкт-Петербурге состоялся концерт, на котором выступили звезды шоу-бизнеса, в том числе 47-летний Николай Басков, который появлялся на публике чуть больше месяца назад – на “Премии МУЗ-ТВ 2024”. На фестивале “Белые ночи” артист исполнил песню “Лучший день”. Правда, во время выступления певец едва не загорелся.

Николай Басков слишком близко подошел к пиротехническим устройствам, и когда в него ударили искры, артист испугался и вскрикнул. Певцу чудом удалось избежать травм. Он смог продолжить выступление и подарить поклонникам незабываемые эмоции.

Правда, после сцены Николай Басков отказался задерживаться на красной дорожке, где были журналисты. Артист, очевидно, избегает общения с прессой после скандала с Ольгой Бузовой на “Премии МУЗ-ТВ”. Вероятно, певец не хочет комментировать неприятный инцидент.

К слову, не так давно Николай Басков принял участие в съемках нового сезона шоу “Ну-ка, все вместе!”. В пятницу, 19 июля, в эфир выйдет первый выпуск проекта, и впервые зрителям покажут, как проходил народный кастинг в вокальный конкурс. Артист снова работал в паре с Сергеем Лазаревым.


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