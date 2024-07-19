Гипергидроз – симптом серьезных заболеваний

Гипергидроз – чрезмерное потоотделение, не связанное с температурой окружающей среды. Ольга Малиновская, врач, утверждает: “Гипергидроз может быть как индивидуальной особенностью, так и признаком патологии”.

Первичный гипергидроз проявляется в подростковом возрасте и сопровождает человека всю жизнь. Его причина неизвестна, предположительно, генетическая. Такая потливость не является патологией, но может ухудшать качество жизни. Инъекции ботокса помогают ее контролировать.

Вторичный гипергидроз развивается у взрослых, не имевших ранее проблем с потоотделением. Его могут вызывать физиологические факторы (например, менопауза) или заболевания: диабет, нарушения работы щитовидной железы, инфекции (COVID-19, гепатит В, герпес, ВИЧ, туберкулез).

Врач рекомендует обратиться за медицинской помощью при проблемах с потливостью. Врач назначит обследования (анализ крови на гормоны и инфекции), чтобы выявить возможные причины и назначить лечение.