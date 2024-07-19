 

Готовая еда приводит к подагре и другим болезням

19.07.2024, 10:35, Разное
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Частое употребление ресторанной и магазинной продукции приводит к серьезным заболеваниям. Об этом предупреждает врач-терапевт Антон Поляков.

Дело в том, что большинство блюд фастфуда содержат вредные ингредиенты: большое количество соли, сахара, жиров и специй. Такой состав негативно влияет на обмен веществ, провоцируя отложение мочевой кислоты в суставах, что вызывает подагру — болезненный артрит, поражающий пальцы рук и ног, колени.

По мнению специалиста, даже сбалансированная еда с доставкой несет риски. Эпидемии ботулизма от отравления салатами тому доказательство.

Неправильное питание готовой едой также повышает уровень холестерина, нарушает работу сосудов, способствует ожирению печени и развитию сахарного диабета.


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