Готовая еда приводит к подагре и другим болезням
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Частое употребление ресторанной и магазинной продукции приводит к серьезным заболеваниям. Об этом предупреждает врач-терапевт Антон Поляков.
Дело в том, что большинство блюд фастфуда содержат вредные ингредиенты: большое количество соли, сахара, жиров и специй. Такой состав негативно влияет на обмен веществ, провоцируя отложение мочевой кислоты в суставах, что вызывает подагру — болезненный артрит, поражающий пальцы рук и ног, колени.
По мнению специалиста, даже сбалансированная еда с доставкой несет риски. Эпидемии ботулизма от отравления салатами тому доказательство.
Неправильное питание готовой едой также повышает уровень холестерина, нарушает работу сосудов, способствует ожирению печени и развитию сахарного диабета.
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