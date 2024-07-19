“МегаФон”: В России растет спрос на онлайн-кинематограф

По данным компании “МегаФон”, за январь-июнь 2024 года время, проведенное россиянами за просмотром фильмов и сериалов, увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Сериалы с элементами драмы остаются одними из самых популярных, в том числе благодаря сериалу “Слово пацана. Кровь на асфальте”. Также пользуются спросом комедии и мелодрамы. Самые быстрорастущие жанры: драма (+64%), семейные фильмы (+62%) и боевики (+50%).

Среди фильмов самыми востребованными оказались комедии (рост просмотров на 28%), научная фантастика (+91%), исторические картины (+42%) и семейные фильмы (+34%).

Основная часть потребляемого трафика видеосервисов (70%) приходится на пользователей в возрасте 25-44 лет, из которых почти 40% составляют зрители 35-44 лет.

Самый высокий спрос на онлайн-кинотеатры наблюдался в январе во время новогодних праздников, а наименьший – в мае. Вечерние часы и воскресенье являются наиболее популярным временем для просмотра фильмов и сериалов.

Жители Москвы и Краснодарского края лидируют по объему интернет-трафика, связанного с онлайн-кинотеатрами. В пятерку регионов также входят Санкт-Петербург, Ростовская и Самарская области.