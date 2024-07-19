Продажи дорогих китайских смартфонов в России взлетели в три с половиной раза

За первые шесть месяцев 2024 года в стране было продано 185 000 китайских смартфонов ценой свыше 50 000 рублей, что на 350% больше, чем в тот же период прошлого года. Таковы данные из отчета МТС.

Китайские смартфоны пользуются растущим спросом и составляют 81% от общего количества проданных моделей. Особой популярностью пользуются флагманы, число которых в последние годы резко возросло.

Андрей Губанов, глава розницы МТС, отмечает ценовую доступность китайских флагманов, которая делает их более привлекательными, чем модели других брендов. При этом они оснащены широким набором функций и уникальными возможностями.

Лидерами продаж среди флагманов стали Honor Magic 6 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Plus 512 ГБ и Huawei Pura 70 256 ГБ, на которые пришлось около половины реализованных моделей. Honor Magic 6 Pro стал абсолютным фаворитом по объему продаж в денежном эквиваленте.

Наивысший спрос на флагманские устройства наблюдался в крупных городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Набережные Челны и Краснодар.

Недавние события показали, что Apple, испытывая давление со стороны китайских конкурентов, уступила им часть российского рынка смартфонов.