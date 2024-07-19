France info – артисты церемонии открытия Олимпиады объявили о забастовке в день торжества

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Профсоюз артистов, задействованных в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, объявил о забастовке, которая должна состояться в день мероприятия, пишет France info. Протестующие ссылаются на «вопиющее неравенство» между нанятыми артистами как в заработной плате, так и в личном отношении.



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Танцоры, актёры и музыканты из крупнейшего французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» пригрозили устроить забастовку в день церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля, пишет France info. Предупреждение о забастовке стало знаком протеста против «вопиющего неравенства» по отношению к артистам, нанятым для участия в шоу.

«Мы оказались в ситуации, когда за несколько дней до церемонии открытия мы наблюдаем дискриминацию в обращении с артистами», — заявил экс-глава «Всеобщей конфедерации труда» Бернар Тибо, комментируя ситуацию для France info. По его словам, соотношение зарплаты между артистами, которые будут делать одно и то же, может составлять 1 к 26. Заработная плата варьируется от €60 для случайных работников развлекательных заведений до €1610 для сотрудников, которым удалось добиться успеха в переговорах.

Помимо разницы в оплате труда протестующие артисты жалуются и на различное отношение руководства: в зависимости от того, является ли человек постоянным артистом труппы или случайным работником, нанятым специально для этого мероприятия, относиться к нему будут по-разному — даже если роли у всех одинаковы, отмечает издание. По словам бастующих, решить эту проблему не получается из-за «отсутствия реального социального диалога» — артисты указывали на эту проблему ещё с начала июня и неоднократно обращались в оргкомитет, однако никаких результатов это не принесло.