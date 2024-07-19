 

France info – артисты церемонии открытия Олимпиады объявили о забастовке в день торжества

19.07.2024, 7:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Профсоюз артистов, задействованных в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, объявил о забастовке, которая должна состояться в день мероприятия, пишет France info. Протестующие ссылаются на «вопиющее неравенство» между нанятыми артистами как в заработной плате, так и в личном отношении.


АР

Танцоры, актёры и музыканты из крупнейшего французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» пригрозили устроить забастовку в день церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля, пишет France info. Предупреждение о забастовке стало знаком протеста против «вопиющего неравенства» по отношению к артистам, нанятым для участия в шоу.

«Мы оказались в ситуации, когда за несколько дней до церемонии открытия мы наблюдаем дискриминацию в обращении с артистами», — заявил экс-глава «Всеобщей конфедерации труда» Бернар Тибо, комментируя ситуацию для France info. По его словам, соотношение зарплаты между артистами, которые будут делать одно и то же, может составлять 1 к 26. Заработная плата варьируется от €60 для случайных работников развлекательных заведений до €1610 для сотрудников, которым удалось добиться успеха в переговорах.

Помимо разницы в оплате труда протестующие артисты жалуются и на различное отношение руководства: в зависимости от того, является ли человек постоянным артистом труппы или случайным работником, нанятым специально для этого мероприятия, относиться к нему будут по-разному — даже если роли у всех одинаковы, отмечает издание. По словам бастующих, решить эту проблему не получается из-за «отсутствия реального социального диалога» — артисты указывали на эту проблему ещё с начала июня и неоднократно обращались в оргкомитет, однако никаких результатов это не принесло.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / “Займитесь башкой!”: Семенович разразилась гневной тирадой в адрес публики

19.07 / Немецкий экономист – даже если ФРГ выделит 5% ВВП на оборону, Трампу будет ближе Путин, а не мы

19.07 / Politico – всё ради экономии — в Германии объяснили резкое сокращение помощи Украине

19.07 / Устал от девушек: Олег Майами сделал откровенное заявление о личной жизни

18.07 / “Я тебя люблю”: дочь Муцениеце призналась в чувствах новой жене отца

18.07 / «Худший бюджет в истории», — Вагенкнехт, ХДС и объединение предпринимателей раскритиковали проект бюджета ФРГ на 2025 год

18.07 / «Абрамсы» (якобы) стали лёгкой мишенью в украинском конфликте

18.07 / В России в инициативе фон дер Ляйен о европейском оборонном союзе увидели настрой на милитаризацию ЕС

18.07 / Покушение на Трампа повысило риск гражданской войны в США

18.07 / «Чешское правительство мечтает о войне с Россией», — бывший премьер-министр Чехии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика