“Займитесь башкой!”: Семенович разразилась гневной тирадой в адрес публики

46-летняя Анна Семенович регулярно подвергается критике со стороны интернет-пользователей. В основном, артистку критикуют за лишний вес и якобы неподобающее поведение. До недавнего времени певица не реагировала на выпады злопыхателей, но в итоге решила ответить им. Причем, в грубой форме.

Так, Семенович, прочитав недавние так называемые замечания озлобленной публики, записала для нее видео, в котором разразилась гневной тирадой. Певица отметила, что считает себя молодой и красивой женщиной, а также востребованной и любимой артисткой. А те, которые ее постоянно критикуют, пытаются найти недостатки, ничего больше в своей жизни не умеют.

“Займитесь своей башкой!” – разозлилась бывшая солистка группы “Блестящие”.

Анна Семенович также назвала хейтеров несчастными, злыми, ленивыми и малодушными людьми. Певица послала их куда подальше.

К слову, некоторые поклонники артистки посчитали, что ей не следовало бы реагировать на едкие комментарии, так как она все равно ничего не изменит.

Ранее стало известно о романе Анны Семенович с женатым мужчиной, который к тому же является отцом. Артистке пришлось оправдываться перед публикой. Слова певицы приводили “Дни.ру”.