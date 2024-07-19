 

Покойный отец явился женщине во сне, заявив, что теперь он стал гоблином и попросив дочь сделать его куклу

19.07.2024, 7:16, Разное
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Причудливая история пришла на днях из Боливии (Южная Америка). У молодой женщины по имени Валерия скончался отец и вскоре после похорон он явился ей во сне в необычном образе гоблина.

Точнее дуэнде – именно так в Южной Америке называют существ, похожих одновременно на гномов, троллей и гоблинов.

В том же сне отец-гоблин попросил Валерию создать его куклу в новом облике, полностью рукотворную от головы до одежды, а потом на время оставить ее в особом укромном месте в чаще леса, чтобы кукла наполнилась мистической энергией.

Валерия сделала все, как велел ей отец и кукла, по видимому, была наполнена отцовской энергией. По крайней мерее Валерия верит в это:

– Дуэнде (кукла) отражает ту же энергию, что и мой отец. Он был тихим человеком… Когда я дотрагиваюсь до его маленькой головы, то говорю ему, что скучаю и прошу помочь мне.

После этого Валерия стала создавать еще больше кукол дуэнде и всех их тоже относила в особое место в лесу, которое назвал ей отец. Когда она рассказала об этом обществу, этих кукол стали у нее покупать, веря, что они могут исцелять и защищать от злых сил.

Очень быстро дом Валерии местные жители стали называть “домом гоблина” и он стал таким известным в стране, что теперь туда собираются приехать боливийские исследователи паранормальных явлений.


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