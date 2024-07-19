Politico – всё ради экономии — в Германии объяснили резкое сокращение помощи Украине

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Германия долго отнекивалась от оказания военной помощи Киеву, но затем она всё же пересмотрела свои приоритеты и стала крупнейшим украинским спонсором. И вот теперь Берлин планирует вдвое сократить военную помощь — причём как раз в тот момент, когда победа Дональда Трампа на президентских выборах в США кажется все более вероятной, пишет Politico.



AP

Германия превозмогла первоначальное нежелание поддерживать Украину и стала крупнейшим европейским поставщиком военной помощи Киеву, но ненадолго: похоже, готовится смена курса. Согласно проекту бюджета, попавшему в распоряжение журнала Politico, Берлин планирует урезать военную помощь Киеву вдвое до всего лишь четырех миллиардов евро.

Как отметил министр финансов Кристиан Линднер, Украине придется больше полагаться на средства из «европейских источников», а также на ожидаемые доходы от замороженных российских активов. Решение урезать помощь Украине развеяло завесу тайны вокруг неожиданного соглашения немецкой коалиции по бюджету, достигнутого две недели назад.

Тогда канцлер Олаф Шольц, Линднер и вице-канцлер Роберт Хабек отделались лишь расплывчатыми объяснениями, как им удалось обойти существенный дефицит финансирования, угрожавший развалить их альянс. Одно то, что они выжидали последнего дня работы, прежде чем основная часть берлинских политиков отправится на летние каникулы, говорит о том, что они прекрасно понимали всю щекотливость этого шага, который в Киеве наверняка сочтут еще одним свидетельством того, что Германия много обещает и мало делает. Правительство Шольца медлило с оказанием помощи Украине с самого начала российской спецоперации, а за несколько недель до ввода российских войск и вовсе насмешило общественность предложением отправить Киеву каски.

Тем не менее Берлин сделал в совокупности для Украины больше любой другой европейской столицы. Помимо бронетехники и тысяч артиллерийских снарядов, правительство оказало существенную помощь в вопросе противовоздушной обороны и других систем. Шольц не раз хвастался немецкой помощью Украине и побуждал другие европейские страны сделать больше. Однако победа на президентских выборах Трампа, который уже намекал, что свернет помощь Украине, может вынудить Берлин пересмотреть свое решение.

Несмотря на то, что кабинет министров одобрил проект, окончательный бюджет по-прежнему далек от финишной черты. Препятствия посерьезнее предстоят в парламенте, где депутатам от трех правящих партий придется согласовать подробности до конца года, пишет Politico.