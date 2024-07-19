 

Рупор кремлевской пропаганды: Бумеранг энергоблокады

19.07.2024, 0:50, Разное
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Бумеранг энергоблокады вернулся.

Источник: Colonel Cassad


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