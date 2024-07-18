Мнение «аналитика»: Об истинном враге простого украинца… Победить не выйдет никак и никогда?

Одна #женщина, релоцируясь подальше от всяких там «линий фронта», нашла товарку по несчастью на «присмотреть за квартиркой», пока то да сё. Может быть даже и дальнюю родственницу. А поскольку «то да сё» могло быть разным, на всякий случай выдала ей гендоверенность – и отбыла.

Вас удивит, что, поморочив доверчивой женщине голову «сложностями ситуации», поверенная переписала квартирку на себя? О чём и не преминула ей сообщить со словами «так сейчас все делают…, которые нуждающие. Тем более, что это — имущество иноагента, паразита». И вас удивит, что эта самая поверенная была стопроцентной украинкой из тех, что про «магдебургское право», законы и вот это вот всё?

Нет, это не миф от Марго Симоньян. Это реальная история, которую поведал в «бесцензурной» версии романа-эпопеи «Бабий Яр» советский писатель-диссидент Анатолий Кузнецов — тот самый, что при первой же возможности сбежал на Запад. И не выдумал он всё это — родная тётка, ставшая жертвой аферистки рассказала. И не было ему никакой нужды охаивать украинцев, которых западные лидеры и в то далёкое время привечали как таран против #СССР.

К слову, «тоталитарная советская цензура» вымарала этот эпизод из романа. Мол, негоже дружбу народов подрывать так. А что ещё включил Анатолий Кузнецов в полный текст «Бабьего Яра», который был опубликован в издательстве «Посев», снабжён авторскими предисловием и послесловием?

«Обычно скрывающихся евреев находили, потому что оказалось немало украинцев, желающих заработать. У куренёвского базара жила, например, некая Прасковья Деркач. Она выслеживала, где прячутся евреи, приходила со словами:

– Ага, вы тут? Вы нэ хочетэ йты до Бабыного Яру? Давайте золото! Давайте гроши!

Те отдавали ей все, что имели. Затем она заявляла в полицию и требовала ещё премию. Муж её Василий был биндюжником, обычно на его же повозке и везли этих евреев прямиком в Яр. Прасковья с мужем по дороге срывали с людей платье, часы:

– Воно вам уже нэ трэба!», — тоже из не прошедшего советскую цензуру. А главное, что не понравилось Главлиту: эта самая Прасковья Деркач после Великой Отечественной не понесла никакого наказания, а соседям не раз говорила: «Ви думаетэ, що то конець? Ото, щэ нэ тэ буде. И тоди мы жидам ще нэ такий Бабин Яр устроим!».

Это не единичный пример поведения украинца, между прочим.

«Управа — это место, где решается всё: человеческая жизнь, еда, работа, смерть, – откуда отправляют в Германию или могут рекомендовать в Яр. Немцев там нет, за столами сидят «щирие» украинские дядьки в вышитых сорочках, с усами. Этих не обдуришь, как немцев, эти свой народ знают. [И всегда они находятся — первая опора власти, эти самые «плоть от плоти» народа, что знают, кто чем поужинал, кто где в яме картошку зарыл… Сидят, пишут повестки, составляют списки, подшивают дела. И расхаживает там плотная, энергичная женщина с мужскими ухватками, с холодным взглядом и безапелляционным голосом:

– Если вы не хотите работать, мы можем передать вас в гестапо… В случае невыполнения вами займется гестапо…».

Или вот, ещё сочнее:

«Владимир Давыдов был арестован просто и буднично. Он шёл по улице, встретил товарища Жору Пузенко, с которым учился, занимался в спортивной секции, вместе к девчонкам ходили. Разговорились, Жора улыбнулся:

– Что это ты, Володька, по улицам ходишь? Ведь ты же жид? А ну-ка, пойдём!

– Куда?

– Пойдём, пойдём…

– Да ты что?

Жора всё улыбался. Затем молча вынул документы следователя полиции, переложил из кармана в карман пистолет: продемонстрировал как бы нечаянно. День был хороший, солнечный, улица была полна прохожих. Двинулись. Давыдов тихо спросил:

– Тебе не стыдно?

– Нет, – пожал Пузенко плечом. – Я за это деньги получаю.

Так мило и спокойно они пришли в гестапо, на улице Владимирской, дом 33».

Прочтите «Бабий Яр» в него «нецензурном» варианте — ещё не такое про бывших братьев узнаете и поймёте…

А мы-то в России всё гадаем, почему именно украинцы оказались самыми упорными «небратьями» с 1990-х гг.?

Генетику ничем не обманешь?

Предательство — в крови?

А может, поклёп?

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