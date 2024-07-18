Мнение: Рост нефтегазовых доходов России, стабильный спрос на нефть в Индии и рост экспорта газа в Европу

1. Американская экономическая война против России закончилась поражением США. Наши враги надеялись заблокировать экспорт нефти и газа из нашей страны, чтобы уничтожить экономику России. Не вышло по двум причинам. Во-первых, нефть и газ имеют для России куда меньшее значение, чем думали на Западе, а во-вторых, после некоторого снижения в прошлом году, наш нефтегазовый экспорт в первом полугодии 2024 года уверенно растёт (ссылка):



Bloomberg вслед за Reuters озаботился нефтегазовыми доходами России. Цифры, правда, немного расходятся.

Доходы Кремля от нефтяной промышленности в июне выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом, — пишет агентство.

Нефтяные налоги выросли до 590,6 млрд рублей ($6,7 млрд) в прошлом месяце по сравнению с 402,8 млрд рублей в июне 2023 года, согласно расчетам Bloomberg на основе данных Минфина. Общие доходы от нефти и газа выросли на 41% до 746,6 млрд рублей, сообщил российский Минфин.

Скачок последовал за ростом цен на Urals, а также ослаблением рубля. Минфин рассчитало налоги за июнь, исходя из цены на Urals в $67,37 за баррель , что выше, чем $53,50 годом ранее. В то же время российский рубль обесценился на 15% в расчетном налоговом периоде по сравнению с прошлым годом до $90,88, что способствовало росту доходов бюджета.

По данным Минфина РФ, в первом полугодии нефтегазовые доходы бюджета выросли более чем на две трети по сравнению с прошлым годом и составили почти 5,7 трлн рублей. В этом году страна ожидает получить от отрасли 10,99 трлн рублей.

2. Россия зашла на энергетический рынок Индии, которая находится на противоположном конце Евразии, всерьёз и надолго. Это признают даже американские эксперты (ссылка):



Рынок нефти Индии будет открыт для России на десятилетия.

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Ожидается, что спрос на бензин в Индии будет расти до 2032 года, а спрос на дорожное дизельное топливо — до 2038 года, что дает основания НПЗ страны продолжать наращивать свои мощности для обеспечения внутреннего потребления.

Продолжает расти и наша торговля с Индией в целом (ссылка):



По итогам мая 2024 года товарооборот России с Индией вырос до рекордной для отдельно взятого месяца отметки в 7,5 миллиарда долларов в денежном выражении.

Предыдущий максимум составлял 6,3 миллиарда долларов и был установлен в мае 2023-го, а также в феврале и марте 2024 года. Таким образом, достигнутый результат превысил планку на 1,2 миллиарда, следует из статистики индийского ведомства.

Подавляющая часть товарооборота по-прежнему приходится на экспорт российских товаров. В мае РФ отправила в Индию продукцию на общую сумму в 7,1 миллиарда долларов (плюс 18 процентов в годовом выражении). В свою очередь, экспорт индийского бизнеса в Россию за этот период времени увеличился в 1,4 раза и достиг уровня в 425,4 миллиона долларов.

За первые пять месяцев 2024 года РФ нарастила экспорт в Индию на 11,4 процента, до 28,7 миллиарда долларов. Больше продукции на индийский рынок за этот период времени поставил лишь Китай — 41,1 миллиарда, заключили в ведомстве азиатской страны.

На всякий случай: проблема с застрявшими рупиями вчерне решена. Иначе и не могло быть, так как Индия сильно заинтересована в покупке нефти, это критично важный для неё ресурс.

3. Экспорт российского газа в этом году также растёт. Это происходит даже на якобы заблокированном санкциями западном направлении (ссылка):

По итогам первой половины 2024 года суммарные объемы поставок российского трубопроводного газа в страны Евросоюза (ЕС) выросли на 24 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные отчета Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

В январе-июне импорт трубопроводного газа в ЕС из третьих стран увеличился на шесть процентов в сравнении с тем же периодом 2023 года и достиг уровня 80 миллиардов кубометров. Как отметили эксперты, поставки этого вида топлива из РФ стали одними из главных драйверов роста.