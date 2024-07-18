Игры с метаболизмом: что такое обратная диета и можно ли похудеть на ней

Обратная диета, которую еще называют реверсивной, помогает потреблять больше калорий, не набирая вес, потерянный в предыдущей диете для похудения. Эта тактика является полной противоположностью любой типичной низкокалорийной диете. Вместо того чтобы постепенно сокращать потребление калорий, вы медленно и методично увеличиваете их потребление.

Что такое обратная диета

Эта диета предполагает постепенное увеличение потребления калорий для повышения уровня энергии, предотвращая повторный набор веса и делая переход к обычному рациону более плавным. Она широко популярна среди спортсменов и профессионалов фитнеса. Теоретически, это пошаговое увеличение потребления калорий постепенно восстанавливает гормональный баланс и повышает метаболизм.

Как работает обратная диета

Во время низкокалорийной диеты для снижения веса скорость метаболизма человеческого организма замедляется. Многие спортсмены, которым необходимо поддерживать весовую категорию, часто придерживаются таких диет во время участия в турнирах. После соревнований им необходимо восстановить метаболические возможности, чтобы продолжить тренировки.

Однако возвращение к привычному потреблению калорий может привести к быстрому набору веса. Вот тут-то и вступает в игру обратная диета, позволяющая спортсменам вернуться к своим обычным привычкам питания.

Калорийность, наблюдаемая во время предыдущей низкокалорийной диеты, служит базой для плана обратной диеты. Сторонники диеты обычно рекомендуют увеличивать калорийность на 2-3% выше базовой линии каждую неделю. Это поэтапное увеличение калорийности может продолжаться в течение 4-10 недель.

Преимущества обратной диеты

Давайте рассмотрим несколько особенностей обратной диеты и ее влияние на организм человека:

Она поможет смягчить метаболическую адаптацию. Резкое увеличение потребления калорий до уровня, предшествующего диете, может привести к быстрому накоплению жировой массы, что приведет к увеличению веса, поскольку метаболизм не успевает подстроиться. Может способствовать поддержанию веса. Эта диета поможет организму перейти от экстремальной потери веса к стадии его поддержания, не обращая вспять результаты низкокалорийной диеты. Может повысить уровень энергии. Диеты с ограничением калорий снижают уровень энергии человека, что приведет к таким симптомам, как повышенная утомляемость, раздражение и снижение уровня концентрации. Когда вы медленно увеличиваете потребление калорий, организму приходится работать с небольшим количеством увеличивающихся калорий за раз, что облегчает регулирование расходуемой энергии. Может улучшить спортивные результаты. Стабильный и медленно растущий уровень энергии может повысить способность организма к физической нагрузке и быстрее восстанавливаться после истощения, позволяя профессиональным спортсменам тренироваться и улучшать свою форму и результаты. Может восстановить гормональный баланс. Длительная низкокалорийная диета может нарушить баланс гормонов, таких как грелин и лептин, которые помогают регулировать метаболизм, голод и сытость. По некоторым данным, обратная диета поможет вернуть их уровни к норме.

Питание при обратной диете

Эта диета включает строгий контроль за калорийностью питания и ведение дневника. План обратной диеты строится на основе базового уровня потребления калорий, который может отличаться у разных людей. Предположим, что ранее вы придерживались диеты в 1000 килокалорий, независимо от вашего уровня физической подготовки. Исходя из этого базового уровня, вам можно увеличить потребление калорий максимум на 100 в день.

Среднее ежедневное энергопотребление при нормальной диете составляет 2000 килокалорий в день для женщин и 2500 килокалорий в день для мужчин. Таким образом, человеку, переходящему с диеты в 1000 калорий, потребуется не менее 10 недель, чтобы достичь своих преддиетических целей по потреблению калорий.

Побочные эффекты

Низкокалорийные диеты, предшествующие обратной диете, сами по себе считаются нездоровыми. Теоретически обратная диета может помочь людям вернуться к нормальному потреблению калорий, но организм каждого человека уникален. В то время как некоторые люди наслаждаются ее преимуществами, другие могут испытывать дефицит питательных веществ, ослабление здоровья костей и иммунитета и многое другое из-за низкокалорийной диеты.

Вот еще несколько неблагоприятных последствий обратной диеты для организма:

Может привести к колебаниям веса. Постоянно меняющиеся модели питания не могут быть полезны для организма. Он может начать запасать жир, что приведет к повышению веса. Может вызвать расстройство пищеварения. Диета акцентируется на калорийности, а не на потреблении питательных веществ. Это может нарушить микробиоту кишечника и привести к его воспалению. Может иметь негативное психологическое воздействие. Те люди, кто переходит после низкокалорийной на обратную диету, могут испытывать чувство тревожности. Она не подходит для людей, ведущих активную общественную жизнь. Не является научно обоснованной диетой, может привести к чрезмерному набору веса вместо того, чтобы способствовать его снижению.

Взвешивая все минусы и плюсы, можно с уверенностью сказать, что эта диета не для всех. Если вам нужно сбросить много веса и поддерживать его для какой-то цели, лучше проконсультироваться с дипломированными диетологами и нутрициологами.