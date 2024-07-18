 

Рупор кремлевской пропаганды: Ударный кулак Сонгун. Пехота КНДР

18.07.2024, 21:30, Разное
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Пехота Северной Кореи. История, современность и ее вооружение.

Относительно различных вбросов про отправку северокорейских военных в зону СВО, то на текущий момент это разумеется вбросы.
Пока что в процессе обсуждения лишь вопрос отправке северо-корейских инженеров и строителей, которые на текущий момент не фиксировались.
Что фиксировалось, так это 122-мм и 152-мм снаряды северо-корейского происхождения.

Источник: Colonel Cassad


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