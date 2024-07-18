Рупор кремлевской пропаганды: Ударный кулак Сонгун. Пехота КНДР

Пехота Северной Кореи. История, современность и ее вооружение.

Относительно различных вбросов про отправку северокорейских военных в зону СВО, то на текущий момент это разумеется вбросы.

Пока что в процессе обсуждения лишь вопрос отправке северо-корейских инженеров и строителей, которые на текущий момент не фиксировались.

Что фиксировалось, так это 122-мм и 152-мм снаряды северо-корейского происхождения.

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