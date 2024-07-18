В РФ снизилась стоимость флагманского iPhone 15 Pro Max

Премиальный смартфон iPhone 15 Pro Max значительно подешевел в российских магазинах. По данным Hi-Tech Mail.ru, его цена упала на внушительные 40%.

Стоимость iPhone 15 Pro Max в РФ составляла 189-200 тысяч рублей. Однако к середине июля 2024 года цена существенно снизилась до 112 тысяч рублей. В отдельных случаях можно найти еще более выгодные предложения, например, смартфоны по 101 тыс. рублей. На стоимость устройства влияют различные факторы, такие как цвет корпуса, поддержка SIM-карт, регион покупки и назначение.

Американская версия iPhone 15 Pro Max, поддерживающая только eSIM, отличается более низкой стоимостью из-за отсутствия физических SIM-карт.

iPhone 15 Pro Max обладает прочным титановым корпусом, мощным чипом Apple A17 Pro, обеспечивающим возможность запуска игр для ПК и консолей. Он имеет современный разъем USB Type-C, тройную камеру с 48-мегапиксельным сенсором и перископическим телеобъективом с пятикратным оптическим приближением. Кроме того, добавлена программируемая кнопка действия, заменившая переключатель беззвучного режима.