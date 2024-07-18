Белорусские студенты, которые учатся на программистов, будут отрабатывать по 5 лет в колхозах

С 2025 года белорусские студенты, обучающиеся по IT-специальностям, должны будут отработать 5 лет по распределению в колхозах. Нововедение коснётся и студентов платной формы обучения, ранее имевших право избежать обязательной отработки.

Как отметил президент Александр Лукашенко на совещании с чиновниками из министерства образования, ему поступило огромное количество жалоб от работников сельского хозяйства. Они уверены, что нынешние молодые люди мечтают не трудиться в поле, а стать «клавиатурщиками», чтобы не работать и уехать на Запад.

– Вы думаете, я не знаю, вы думаете, Лукашенко не знает ничего? Лукашенко всё знает. Я общался с программистами и я скажу вам так – они натурально не приспособлены к жизни! Роторную жатку от обмолота отличить не могут, когда сезон посевной начинается не знают. А если нам интернет отключат, какой от них толк? Тунеядствовать будут? А на какие деньги платить налог собираются? – задался он вопросом.

После пятилетней отработки программисты смогут свободно выбирать свой дальнейший карьерный путь: остаться работать в агрогородке или же стать работником компьютерного отдела на государственном предприятии. Таким образом, по словам президента, если раньше у айтишников не было выбора, кроме как «стучать по своим кнопкам», то теперь он появится.

Чтобы подготовить студентов к отработке, чиновники скорректируют образовательные программы. Так, изучение ассемблера заменят на курсы по внутреннему устройству навозоразбрасывателей, а вместо основ frontend- и backend-разработки – на основы агрономии и селекции. Будет также увеличено количество учебных часов на изучение предмета «История белорусской государственности», чтобы объяснить важность битвы за урожай для белорусской истории и экономики.

—