“Все включено” за 11 млн – дети Киркорова грызут гранит науки в роскоши

Дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин в настоящее время обучаются в престижной школе Дубая. До этого 13-летняя дочь и 11-летний сын певца сменили несколько учебных заведений.

Раньше звездные отпрыски получали образование в подмосковных школах, но не всегда находили общий язык с ровесниками. Особенно сильно из-за этого переживала Алла-Виктория, поскольку репутация Киркорова негативно сказывалась на отношении ребят с одноклассниками.

Самопровозглашенный король российской эстрады решил избавить детей от бесконечного буллинга и отправил подальше, где его наследники никому не известны. Правда, артист не раскрывал, где именно учатся его дети, но вездесущему оку СМИ удалось выяснить, что учебное заведение находится в Арабских Эмиратах, точнее в Дубае.

Это швейцарская международная частная школа. Там ученики могут оставаться на полном пансионе, где “все включено”. Стоимость обучения в год на одного ребенка обходится родителям в 5 с лишним млн рублей в год. Таким образом, Киркоров отдает за образование Аллы-Виктории и Мартина около 11 млн рублей. Но за эту далеко не скромную сумму дети Киркорова грызут гранит науки в роскоши: живут в номерах на 1-2 человек, и даже меню в столовой составляется с учетом пожелания ребят.

Кроме того, сюда же входят многочисленные внеклассные творческие занятия, спортивные секции, кружки, После окончания учебного заведения двери 75 вузов мира становятся открытыми. Ученики осваивают несколько языков одновременно, а также особое внимание уделяется точным наукам.