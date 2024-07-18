 

Россия вошла в топ-100 стран с самым быстрым интернетом

18.07.2024, 18:51, Разное
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В последнем исследовании Ookla РФ заняла 86-е место в рейтинге скорости мобильного интернета на скачивание, улучшив свою позицию по сравнению с прошлым годом, когда она находилась на 105-м месте.

Скорость загрузки в РФ значительно выросла за последний год, достигнув 25,63 Мбит/с в июне 2024 года, что выше, чем 24,32 Мбит/с в предыдущем году. Однако эта цифра все еще значительно отстает от мировой средней скорости в 56,43 Мбит/с.

Страны Персидского залива доминируют в рейтинге, с Катаром во главе со скоростью загрузки 334,6 Мбит/с. ОАЭ и Кувейт занимают второе и третье места соответственно. Впереди РФ находятся также Прибалтийские государства, Азербайджан, Казахстан, Грузия, Молдавия и Киргизия.

Изменение позиции РФ в рейтинге частично связано с изменением методики обработки данных компанией Ookla, которая теперь учитывает данные за три месяца вместо одного. Кроме того, из рейтинга были исключены некоторые страны.

Несмотря на рост скорости мобильного интернета в России, эксперты считают, что улучшение в значительной степени связано с техническими факторами, а не с улучшением инфраструктуры.


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