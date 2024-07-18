«Худший бюджет в истории», — Вагенкнехт, ХДС и объединение предпринимателей раскритиковали проект бюджета ФРГ на 2025 год

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В Берлине правительством представлен проект бюджета на 2025 год. Он на €8 миллиардов меньше, чем бюджет 2024 года, но по-прежнему дефицитен. Die Zeit пишет, что и левая, и правая оппозиция жёстко критикуют проект. Сара Вагенкнехт назвала его «худшим в истории» из-за растущих трат на оборону и мигрантов, а правая ХДС возмутилась новым попыткам обхода конституционных ограничений по госдолгу.



AP

«Этот бюджет сжигает деньги налогоплательщиков в беспрецедентных масштабах на войну, неконтролируемую миграцию и законы об отоплении», — так Сара Вагенкнехт прокомментировала итоговый проект бюджета ФРГ на 2025 год. Политик считает, что можно «легко сэкономить от 30 до 50 млрд», если отказаться от некоторых проектов правительства. Die Zeit сообщает, что Вагенкнехт считает представленный план бюджета «худшим в истории федеративной республики».

По мнению Сары Вагенкнехт, вместо расходов на проекты светофорной коалиции нужно увеличить финансирование образования, здравоохранения, ухода за пожилыми и транспорта. Кроме того, по мнению главы Союза Сары Вагенкнехт, расчёты коалиции «несерьёзны», так как бюджет финансово выполним, только если в ФРГ восстановится экономический рост.

Издание указывает, что в федеральном бюджете Германии в 2025 году запланировано потратить €480,6 миллиардов и «это примерно на восемь миллиардов меньше, чем в 2024 году». Новых долгов при этом избежать не удалось, планируется занять €43,8 млрд. Единственными статьями расходов, которые выросли по сравнению с 2024 годом, стали оборона и детские пособия.

Кроме Вагенкнехт, итоговый проект бюджета раскритиковала оппозиционная ХДС/ХСС. Христианские демократы считают, что этим бюджетом Шольц и его правительство перечеркнули собственное заявление о «смене эпох» в обороне и финансировании бундесвера.

«Такое бюджетное планирование не обеспечивает строгих и устойчивых инвестиций в Бундесвер, потому что формальный плюс в 1,25 миллиарда евро является де-факто минусом с учётом инфляции и повышения зарплат», — заявил председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йохан Вадефуль. Политик заявляет, Борис Писториус провалил тем самым задачу модернизации армии. «Долгосрочное планирование вооружённых сил при таком проекте бюджета де-факто невозможно».

Хельге Браун, возглавляющий бюджетный комитет бундестага, считает, что правительство опять пытается обойти конституционные ограничения по государственной задолженности. Браун, представляющий в парламенте оппозиционную ХДС, указывает, на рост заимствования компаний, находящихся в федеральной собственности.

«Суть в том, что министр финансов Кристиан Линднер (СвДП) может потратить больше денег и тем самым взять на себя дополнительные долги», — объясняет Браун. В правительстве, однако, отрицают новые трюки с бюджетом и отклоняют все обвинения, пишет Die Zeit.

Недовольны остались и представители бизнеса. Они указывают на малую долю инвестиций в экономику со стороны бюджета. «Разочарование для всех, кто ожидал импульса роста», — значится в заявление Федерального объединения работодателей. Объединение недовольно тем, что целых 10% бюджета запланировано не на инвестиции, а на выплату пособия по безработице — так называемого «общегражданского пособия».