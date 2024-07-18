«Абрамсы» (якобы) стали лёгкой мишенью в украинском конфликте

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Танки «Абрамс», которые ВСУ получили от США, столкнулись с непривычными боевыми условиями на Украине. Машины оказываются уязвимыми перед беспилотниками и другими противотанковыми средствами, которые использует российская армия, пишет Business Insider.



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Американские танки «Абрамс» оказались не готовы к боевым условиям на Украине. Всё потому, что РФ использует различные методы по уничтожению этих «высокотехнологичных» бронемашин, пишет Business Insider.

В интервью издания танкист ВСУ с позывным «Закон» признал, что российские беспилотники остаются «огромной угрозой» для «Абрамсов». От ударов бронетехнику не спасает даже установленные на ней средства РЭБ.

Впрочем, по словам украинца, БПЛА — это не единственная опасность, с которой сталкиваются американские бронемашины. «Абрамсы» представляют собой «лёгкую мишень» для оружия, которое часто используется в бою, в том числе для противотанковых ракет и ракетных установок.

«Закон» отметил, что «Абрамсы» способны «выдерживать попадание». Вместе с тем он подчеркнул, что танки остро нуждаются в усилении защиты, в частности в динамических системах, таких как ARAT-1 или советский аналог «Контакт-1».

Ещё одной проблемой остаётся количество машин. США поставили ВСУ всего 31 «Абрамс», из которых не менее десяти уже были уничтожены, поэтому они не могут использоваться в качестве танков прорыва, а играют вспомогательную роль для поддержки и усиления оборонительных позиций, обращает внимание Business Insider.