Глава Nokia: Европа отстает в технологическом прогрессе

Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк заявил о стагнации Европы в технологической сфере. В интервью финскому агентству STT он подчеркнул, что цифровая инфраструктура региона развивается слишком медленно, что мешает экономическому росту.

Лундмарк считает, что Европейская комиссия должна предпринять решительные шаги для создания единого технологического рынка. Этот рынок будет способствовать инновациям и инвестициям в исследования и разработки. Только так можно возродить экономическую конкурентоспособность Европы.

Лундмарк отметил, что Nokia, являясь одним из ведущих мировых производителей телекоммуникационного оборудования, тем не менее базируется в Финляндии. Он призвал к созданию в Европе благоприятного климата для бизнеса, который привлечет инвестиции в исследования и разработки и будет поощрять инновации.