Штат Калифорния запретил родителям отговаривать детей от трансперехода

Штат Калифорния принял закон №70-1960 об ответственности за антитрансгендерную агитацию и пропаганду. Помимо прочего, он предусматривает тюремные сроки для родителей, которые попытаются отговорить ребёнка от трансперехода.

Согласно тексту документа, в отношении детей в возрасте от 6 лет запрещены любые попытки препятствовать началу терапии, включая «информирование о якобы отрицательных эффектах трансперехода» и «предоставление информации из альтернативных источников, не получивших одобрение департамента инклюзивности штата Калифорния, или невоспрепятствование попыткам несовершеннолетнего ознакомиться с такой информацией».

В свою очередь вице-губернатор штата Брайан Оллинс считает, что предпринимаемых мер недостаточно и ситуация «всё ещё очень печальная» – 62% школ хронически не выполняют план по транспереходам учеников, а 28% школ не обеспечены препаратами для немедленного начала гормональной терапии.

– Мы делаем наше лучшее, чтобы сохранить движение вперёд, но на этом пути мы сталкиваемся с саботажем и волюнтаризмом, – пожаловалась она. – Тем не менее, все должны понимать, что правительство штата не собирается давать вверх в вопросах прогресса.

Предприниматель Илон Маск, комментируя новый закон, констатировал «переход всех границ в отношении безопасности детей» и объявил о планах перенести из штата все свои предприятия и штаб-квартиры, включая головной офис SpaceX. По всей видимости, компания «переедет» в Техас, который к тому же предлагает выгодные условия по налогам.

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