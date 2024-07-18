Мнение: Импорт программистов из Зимбабве, удвоение машиностроения и рост добычи редких металлов

1. Русский бизнес страдает от острого дефицита программистов в стране. Одно из решений проблемы сейчас обкатывается на практике — массовый найм программистов из Африки (ссылка):



В России очень быстро и очень резко вырос спрос на специалистов из стран Африки, в особенности из сферы ИТ, пишет РБК со ссылкой на HeadHunter. Отечественные компании в 39 раз нарастили количество открытых вакансий в Кении и в 15 раз – в Зимбабве год к году по итогам первой половины 2024 г.

Камерун тоже входит в список стран, лидирующих по количеству предложений о работе в российских компаниях. При этом ИТ-специалисты из Европы и США, напротив, стали гораздо меньше интересовать российских работодателей, чем годом ранее.

В целом, из десяти компаний с наибольшим показателем роста вакансий в российских компаниях семь строчек занимают африканские государства. Годом ранее в каждом из них таких вакансий было не более 500, а теперь их в десятки раз больше.

Для примера, в первой половине 2023 г. в Кении было доступно 161 предложение о работе в российских организациях. Год спустя их насчитывается около 6400. В Замбии рост оказался восьмикратным (224 вакансии) в Алжире – семикратным (1700 вакансий).

За пределами Африки российский бизнес активнее всего ищет ИТ-специалистов в Албании, Бельгии и Пакистане. Также компании начали интересоваться странами, в которых они раньше не искали сотрудников – это Багамские острова, Барбадос, Габон, Исландия, Малави, Непал и Сьерра-Леоне вместе с Центральноафриканской Республикой (ЦАР). Но это лишь пока прощупывание рынка – в сумме во всех перечисленных странах доступно лишь около 300 предложений о работе в российских фирмах.

Напомним, что России фиксируется большая нехватка ИТ-специалистов – около 700 тыс. человек на август 2023 г., по данным главы Минцифры Максута Шадаева.

Странно, что я не вижу в списке Нигерии — там традиционно сильные программисты, и это большая, благополучная (по африканским меркам) страна. В любом случае, если внимательно посмотреть на список, станет ясно, что самые перспективные месторождения программистов расположены в Пакистане — 240 млн человек, умеренно низкий уровень жизни, благоприятный для освоения айтишных навыков менталитет.

Вопрос читателям. Представьте, приходите вы в поликлинику, чтобы записаться на плановый приём к профильному врачу. Разговорившись с другим пациентом, вы выясняете, что в поликлинике три кардиолога: негр из Зимбабве, пакистанец из Пакистана и украинец из Ивано-Франковска. К кому из них вы возьмёте талон?

2. Объём продукции российского машиностроения за последние 3 года почти удвоился. При этом численность работников в отрасли выросла незначительно, а значит, удвоение достигнуто за счёт резкого увеличения производительности труда (ссылка):



Российское машиностроение за три года нарастило производство почти на 90%.

Суммарный объем произведенных товаров собственного производства и выполненных работ и услуг собственными силами в I кв. 2024 г. превысил 560 млрд рублей, что на 264,9 млрд рублей больше, чем в I кв. 2022 года.

Основной вклад в динамику развития с 2021 по 2023 гг. внесли предприятия по производству машин и оборудования общего назначения (прирост в I кв. 2024 г. к уровню I кв. 2021 г. 45,3%) и предприятия по производству станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов (в данной категории прирост составил 31,5%), сообщили в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

По мнению экспертов, отрасль машиностроения получила в последние годы мощный импульс к развитию. <…>

По итогам 2023 г. среднесписочная численность работников по полному кругу организаций в отрасли по производству машин и оборудования, не включенных в другие группировки, составила 416,9 тыс. чел. (+28,1 тыс. чел. к уровню 2021 г.). Аналогичная тенденция роста прослеживается в производстве станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов, где среднесписочная численность по полному кругу организаций в 2023 г. увеличилась на 2.3 тыс. чел. относительно 2021 г. — с 13,6 до 15,9 тыс. чел.

3. Россия к концу нынешнего десятилетия почти полностью заместит импорт редких металлов. Это должно помочь развитию наших высокотехнологичных отраслей, таких как электроника (ссылка):

В России собрались резко увеличить производство редких металлов. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, его цитирует ТАСС.

По его словам, выпуск редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в РФ планируют нарастить в восемь раз к 2030 году. Глава ведомства отметил, что ранее в России уже были созданы технологии добычи таких металлов и переработки сложных руд.

В ходе мероприятия, посвященного Дню металлурга, Алиханов рассказал, что сейчас в России готовятся к запуску несколько проектов, в том числе реализованных с господдержкой. Среди них Ловозерский Горно- обогатительный комбинат, Соликамский магниевый завод, Тырныаузское вольфрамово-молибденовое месторождение, Тастыгское литиевое месторождение и Ермаковское месторождение бериллия.

Министр также рассказал об инициативах частного бизнеса — так, группа компаний «Скайград» будет перерабатывать отвалы фосфогипса в Воскресенске. Минпромторг благодаря таким проектам рассчитывает сократить долю импорта в потреблении до 15 процентов.