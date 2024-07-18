В России в инициативе фон дер Ляйен о европейском оборонном союзе увидели настрой на милитаризацию ЕС

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Урсула фон дер Ляйен в своей программе, представленной перед выборами главы Еврокомиссии, пообещала в случае переизбрания в ближайшие пять лет создать «настоящий европейский оборонный союз», пишет Reuters. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу, заявил, что программа фон дер Ляйен говорит об общем настрое на милитаризацию Евросоюза.



AP

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в ближайшие пять лет создать «настоящий европейский оборонный союз» с флагманскими проектами в области противовоздушной обороны и киберзащиты, пишет Reuters.

Сделать это она пообещала в случае, если её переизберут на второй срок в качестве главы Еврокомиссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что этот документ говорит о «смене приоритетов» Брюсселя и о придании ЕС «военной окраски».

По его словам, предложение фон дер Ляйен «подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряжённости, на конфронтацию и опору на конфронтационные методы в своей внешней политике»

Песков также добавил, что РФ не представляет никакой угрозы для Евросоюза, при этом действия членов блока «исключили какую-либо возможность диалога и учёта озабоченности России».