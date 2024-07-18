 

В России в инициативе фон дер Ляйен о европейском оборонном союзе увидели настрой на милитаризацию ЕС

18.07.2024, 17:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Урсула фон дер Ляйен в своей программе, представленной перед выборами главы Еврокомиссии, пообещала в случае переизбрания в ближайшие пять лет создать «настоящий европейский оборонный союз», пишет Reuters. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу, заявил, что программа фон дер Ляйен говорит об общем настрое на милитаризацию Евросоюза.


AP

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в ближайшие пять лет создать «настоящий европейский оборонный союз» с флагманскими проектами в области противовоздушной обороны и киберзащиты, пишет Reuters.

Сделать это она пообещала в случае, если её переизберут на второй срок в качестве главы Еврокомиссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что этот документ говорит о «смене приоритетов» Брюсселя и о придании ЕС «военной окраски».

По его словам, предложение фон дер Ляйен «подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряжённости, на конфронтацию и опору на конфронтационные методы в своей внешней политике»

Песков также добавил, что РФ не представляет никакой угрозы для Евросоюза, при этом действия членов блока «исключили какую-либо возможность диалога и учёта озабоченности России».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / «Худший бюджет в истории», — Вагенкнехт, ХДС и объединение предпринимателей раскритиковали проект бюджета ФРГ на 2025 год

18.07 / «Абрамсы» (якобы) стали лёгкой мишенью в украинском конфликте

18.07 / Покушение на Трампа повысило риск гражданской войны в США

18.07 / «Чешское правительство мечтает о войне с Россией», — бывший премьер-министр Чехии

18.07 / Байдена предупредили, что своим участием в президентской гонке он навредит демократам

18.07 / 90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ

18.07 / Странное поведение стрелявшего в Трампа заметили за час до покушения

18.07 / Регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму завершена – Мосгоризбирком

18.07 / «Худший бюджет в истории» — Вагенкнехт, ХДС и объединение предпринимателей раскритиковали проект бюджета ФРГ на 2025 год

18.07 / “Пути назад нет” – Газманов отказался оправдывать покинувших Россию артистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика