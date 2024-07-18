 

Покушение на Трампа повысило риск гражданской войны в США

18.07.2024, 17:03, Новости дня
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После нападения на Дональда Трампа в Пенсильвании Соединённые Штаты стали ближе к гражданской войне. Но в то время как республиканцы осознают вероятность такого сценария, демократы стараются не замечать явного упадка политической системы и ведут себя так, словно всё ещё живут при правлении Барака Обамы, пишет в статье для The Independent канадский писатель Стивен Марш.


AP

Новая гражданская война в США стала ближе, чем казалось раньше. И одной из причин тому является недавнее покушение на Дональда Трампа, пишет в статье для The Independent  канадский писатель Стивен Марш.  

Впрочем, по его словам, страны разрушаются не из-за отдельных событий, а из-за глубоких системных сбоев. Многие из них сейчас наблюдаются в Америке: непреодолимый партийный раскол, рекордное имущественное неравенство и резкое падение доверия ко всем видам институтов, включая конгресс и СМИ.

Разница между двумя сторонами на нынешних американских выборах заключается в том, что правые осознают быструю энтропию, а левые не могут или не хотят её признать. Американская демократическая элита по-прежнему функционирует так, как будто она живёт при Обаме, считает публицист.

На его взгляд, республиканцы понимают недовольство народа «загниванием американской мечты» и используют эти настроения ради собственной выгоды. Вдобавок они пытаются подстроить под себя судебную систему, о чём говорит недавнее отклонение дела по обвинению Трампа в ненадлежащем хранении секретных документов.

При этом демократы не способны организовать уверенную поддержку Джо Байдена или выбрать ему замену. Им нечего предложить. Они даже не могут убедительно вызвать ненависть к своим противникам, сетует автор статьи.

По его мнению, тенденция упадка Америки наблюдается уже как минимум десятилетие. Тем не менее, решение о секретных документах и покушение на Трампа представляют собой «небольшой, но важный переломный момент».

США вступили в период анократии, промежуточное состояние между автократией и демократией, которое отличается наибольшей склонностью к насилию. Причина тому очевидна. Если избирательная система не представляет народ, суды кажутся просто инструментами влиятельных кругов и все институты считаются частью порочной политической системы, то государство, по сути, теряют монополию на насилие, поясняет публицист.

«Американский народ — самое вооружённое общество в развитом мире. В Соединённых Штатах оружия больше, чем людей. Время американского единства прошло. Оно закончилось уже давно», — предупреждает Марш.


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