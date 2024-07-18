Рупор кремлевской пропаганды: Построение социалистической рыночной экономики высокого уровня

3-й пленум ЦК КПК принял решение об углублении социалистической модернизации Китая с местной спецификой.

ЦК КПК принял решение о дальнейшем всестороннем углублении реформ

На 3-м пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ 20-го созыва, проходившем с 15 по 18 июля 2024 года в Пекине, было принято решение о дальнейшем всестороннем углублении реформ для продвижения китайской модернизации.

Пленум проходил под председательством Политбюро ЦК КПК. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступил на пленуме с важными речами, говорится в коммюнике, опубликованном в четверг.

На пленуме был заслушан и обсужден сделанный Си Цзиньпином по поручению Политбюро ЦК КПК отчет о результатах работы, а также рассмотрено и принято Решение ЦК КПК о дальнейшем всестороннем углублении реформ для продвижения китайской модернизации. Си Цзиньпин представил пленуму пояснения, касающиеся проекта Решения.

Общая цель продолжения всестороннего углубления реформ заключается в дальнейшем совершенствовании и развитии социалистического строя с китайской спецификой, продвижении модернизации системы и потенциала государственного управления, отмечается в коммюнике.

Согласно документу, к 2035 году в Китае будет полностью сформирована система социалистической рыночной экономики высокого уровня, социалистический строй с китайской спецификой станет более совершенным, в целом будет осуществлена модернизация системы и потенциала государственного управления, в основном будет завершена социалистическая модернизация.

Это позволит заложить прочную основу для полного построения модернизированной социалистической державы к середине нынешнего века.

Все поставленные в настоящем Решении задачи реформирования планируется выполнить к 2029 году – 80-й годовщине образования Китайской Народной Республики, говорится в коммюнике.

Пленум осуществил системное планирование работ по дальнейшему всестороннему углублению реформ, отмечается в коммюнике.

При построении социалистической рыночной экономики высокого уровня необходимо более эффективно использовать роль рыночных механизмов, создавать более справедливую и более оживленную рыночную среду, стремясь к достижению наибольшей эффективности и результативности в распределении ресурсов. При "целесообразной либерализации" следует осуществлять необходимый контроль, более действенно охранять рыночный порядок, исправлять нарушения в функционировании рынка, говорится в коммюнике.

Чтобы содействовать высококачественному развитию, необходимо углублять структурные реформы в сфере предложения, совершенствовать механизмы поощрения и ограничения, направленные на содействие высококачественному развитию, создавать новые драйверы и новые преимущества в области развития, говорится в документе.

Необходимо совершенствовать системы и механизмы развития производительных сил нового качества с учетом местных условий, улучшать систему, способствующую глубокой интеграции реального сектора экономики и цифровой экономики, совершенствовать системы и механизмы развития сферы услуг, улучшать системы и механизмы создания современной инфраструктуры, оздоровлять систему укрепления стрессоустойчивости и повышения уровня безопасности производственных цепочек и цепочек поставок, отмечается в коммюнике.

На пленуме было отмечено, что для формирования механизмов поддержки всестороннего внедрения инноваций, следует углублять комплексные реформы в сфере образования, реформу научно-технической системы и реформу систем и механизмов развития кадрового потенциала.

Кроме того, было заявлено, что для оздоровления системы макроэкономического управления необходимо совершенствовать институциональную систему макрорегулирования, в едином порядке продвигать реформы в бюджетно-налоговой, финансовой и других ключевых сферах, повышать согласованность направлений макроэкономической политики, а также улучшать механизмы единого планирования и координации политических установок.

На пленуме было отмечено, что для улучшения систем и механизмов интегрированного развития городских и сельских районов необходимо способствовать равноправным обменам и перемещению в обоих направлениях факторов производства между городом и селом, сокращать разрыв между ними и стимулировать их общее процветание и развитие. Также следует углублять реформу земельной системы.

На пленуме было отмечено, что открытость является яркой чертой китайской модернизации. Необходимо планомерно расширять открытость на институциональном уровне, углублять реформы системы внешней торговли и системы управления иностранными инвестициями и инвестиционной деятельностью за рубежом, оптимизировать архитектонику региональной открытости, совершенствовать механизмы продвижения высококачественной совместной реализации инициативы "Пояс и путь".

https://russian.news.cn/20240718/d47a985344a543cb98aca25f29a014aa/c.html – цинк

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