 

Готовящаяся к смерти Лолита озвучила основную деталь завещания

18.07.2024, 16:44, Разное
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Каждый человек задумывается о смерти. Кто-то смотрит на нее философски, а кто-то очень боится конца жизни. Лолита Милявская относится ко второму типу людей. В недавнем интервью певица рассказала, что на протяжении всей своей жизни учится не бояться смерти. Так она морально готовит себя к концу. “Я, наверное, боюсь перехода [от жизни к смерти]”, – сказала артистка.

Лолита также высказалась о финансовой стороне организации похорон и основной детали, которую она хочет внести в завещание.

“Лучше оставить завещание, по которому в этот день (в день смерти – Прим. ред.) мои друзья смогут оторваться, как они хотят. И пусть это стоит дорого, но это лучше, чем “трешка”, которая вырисовывается в два на два [метра], и еще непонятно, какое соседство”, – высказалась знаменитость.

Таким образом Милявская дала понять, что не разделяет идею о погребении, а выступает за кремацию. В поддержку последнего артистка озвучила мысль о том, что могилы рано или поздно становятся заброшенными.

Ранее Лолита Милявская высказалась о завершении певческой карьеры. Певица призналась, что не расстроилась из-за отмены ее концертов. Слова 60-летней артистки приводили “Дни.ру”.


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