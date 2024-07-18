Сенатор Пушков: блокировка YouTube р РФ не предусматривается

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков опроверг слухи о возможной блокировке видеохостинга YouTube в России.

“По имеющейся у меня информации, блокировки YouTube не предусматривается”, – заявил он на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы “Россия сегодня”.

Рассылка от компании “Ростелеком” с предупреждением о потенциальном снижении скорости работы YouTube была вызвана техническими сбоями в оборудовании Google для ускорения загрузки контента. В заявлении “Ростелекома” указывалось также на неполадки в серверах, интегрированных в инфраструктуру провайдеров, что приводит к замедлению загрузки контента с YouTube.

Ранее появились предположения о планах блокировки видеохостинга осенью 2024 года. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг эти слухи, подчеркнув, что правительство не планирует ограничивать доступ к YouTube, а сбои связаны исключительно с техническими проблемами в неремонтируемом оборудовании Google.