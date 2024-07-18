 

Рупор кремлевской пропаганды: Открытие нового моста через Волгу

18.07.2024, 15:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Строительство завершилось! Вчера было открыто движение по обходу Тольятти и мосту через Волгу. Это стало знаменательным событием для жителей региона. Скоростная магистраль протяженностью 100 км включает в себя 39 путепроводов и мостов, в том числе 3,7-километровый через Волгу. Она должна вдвое сократить время в пути от Москвы до Самары.

https://amarok-man.livejournal.com/7956758.html – цинк

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / “Каким дураком я могу быть!” – Ида Галич совершила большую ошибку

18.07 / Сельским почтальонам разрешат подрабатывать сотрудниками ГАИ

18.07 / Альтернатива Windows от Huawei выйдет до конца 2024 года

18.07 / Названы пять лучших моделей беспроводных наушников

18.07 / Белый гриб переименовали в «русский»

18.07 / Было сложно: Брежнева страдает из-за развода с Меладзе

18.07 / Нашла новое дело – Лолита высказалась об уходе со сцены

18.07 / Apple уступила позиции на российском рынке смартфонов под давлением «китайцев»

18.07 / В качестве меры по борьбе с эйджизмом из американских школ уберут стрелочные часы

18.07 / Мнение: Фильтрация в Шереметьево, или как правильно заставлять себя любить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика