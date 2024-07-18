Рупор кремлевской пропаганды: Открытие нового моста через Волгу

Строительство завершилось! Вчера было открыто движение по обходу Тольятти и мосту через Волгу. Это стало знаменательным событием для жителей региона. Скоростная магистраль протяженностью 100 км включает в себя 39 путепроводов и мостов, в том числе 3,7-километровый через Волгу. Она должна вдвое сократить время в пути от Москвы до Самары.

https://amarok-man.livejournal.com/7956758.html – цинк

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