“Каким дураком я могу быть!” – Ида Галич совершила большую ошибку

Певица и телеведущая Ида Галич рассказала в своем телеграм-канале, что в свое время совершила большую ошибку. Видеоблогерша честно поделилась с молодыми мамами горьким опытом.

Так, она призналась, что 4-летний сын Леон не может засыпать в своей кроватке, причем уточнила, что это полностью ее упущение. Ведь раньше мальчик спокойно отправлялся ко сну в собственной комнате, после маминой сказки или колыбельной. Но в один (далеко не прекрасный для Галич) день певица позволила ребенку прилечь рядом. И вот теперь она пожинает плоды собственной слабости.

“Удивительно, каким дураком я могу быть!”, – выдала Ида Галич в своем блоге, говоря об этой ситуации.

Хотя она тут же добавила: “Чувствовала, ничем хорошим это не закончится”.

И все бы ничего, многие практикуют совместный сон, скажите вы. Но дело в том, что Галич на протяжении большого количества времени борется с собственной бессонницей и очень тяжело переживает отсутствие полноценного отдыха. А в одной кровати с Лео телеведущая не способна выспаться. Она всю ночь борется с настойчивостью малыша, и как только сын засыпает в большой кровати, относит его в детскую. В скором времени маленькие ножки бегут обратно к маме, и марафон продолжается до самого утра.

Как видим, для певицы это большая проблема. И то, что она не побоялась поделиться ею с общественностью, уже небольшая победа на пути к ее преодолению.