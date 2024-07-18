Сельским почтальонам разрешат подрабатывать сотрудниками ГАИ

После отказа Минздрава от идеи сельских почтальонов для оказания медицинской помощи руководство «Почты России» обратилось в МВД с просьбой «найти для проживающих в сельской местности лиц преклонного возраста посильную работу, позволяющую улучшить благосостояние».

Изначально в «Почте России» предполагали, что почтальоны могут исполнять функции участковых инспекторов полиции, но в МВД отказали в реализации такой инициативы в связи с необходимостью получать сотрудникам юридическое образование, а также ввиду нежелания сотрудников органов делиться полномочиями.

– Помимо этого, работа участкового инспектора требует определённой физической подготовки и опасна для жизни и здоровья, – предупредили в министерстве.

Тем не менее, работа для почтальонов нашлась – им предложили следить за порядком на дорогах. Для этого почтальонам необходимо пройти аттестацию в ГАИ и стать автоинспектором на полставки. При этом для них будут действовать ежемесячные планы по валу.

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