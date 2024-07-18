 

Сельским почтальонам разрешат подрабатывать сотрудниками ГАИ

18.07.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После отказа Минздрава от идеи сельских почтальонов для оказания медицинской помощи руководство «Почты России» обратилось в МВД с просьбой «найти для проживающих в сельской местности лиц преклонного возраста посильную работу, позволяющую улучшить благосостояние».

Изначально в «Почте России» предполагали, что почтальоны могут исполнять функции участковых инспекторов полиции, но в МВД отказали в реализации такой инициативы в связи с необходимостью получать сотрудникам юридическое образование, а также ввиду нежелания сотрудников органов делиться полномочиями.

– Помимо этого, работа участкового инспектора требует определённой физической подготовки и опасна для жизни и здоровья, – предупредили в министерстве.

Тем не менее, работа для почтальонов нашлась – им предложили следить за порядком на дорогах. Для этого почтальонам необходимо пройти аттестацию в ГАИ и стать автоинспектором на полставки. При этом для них будут действовать ежемесячные планы по валу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Открытие нового моста через Волгу

18.07 / “Каким дураком я могу быть!” – Ида Галич совершила большую ошибку

18.07 / Альтернатива Windows от Huawei выйдет до конца 2024 года

18.07 / Названы пять лучших моделей беспроводных наушников

18.07 / Белый гриб переименовали в «русский»

18.07 / Было сложно: Брежнева страдает из-за развода с Меладзе

18.07 / Нашла новое дело – Лолита высказалась об уходе со сцены

18.07 / Apple уступила позиции на российском рынке смартфонов под давлением «китайцев»

18.07 / В качестве меры по борьбе с эйджизмом из американских школ уберут стрелочные часы

18.07 / Мнение: Фильтрация в Шереметьево, или как правильно заставлять себя любить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика