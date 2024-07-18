Альтернатива Windows от Huawei выйдет до конца 2024 года

Huawei планирует представить HarmonyOS Next, свою альтернативу Windows, к концу 2024 года. Согласно инсайдерам, компания активно адаптирует HarmonyOS Next для ПК, о чем свидетельствуют изображения на сайте Huawei.

Интерфейс HarmonyOS Next вдохновлен macOS от Apple с аналогичными строкой состояния, док-станцией и кнопками управления окнами. HarmonyOS Next предназначена для расширения на ПК и другие гаджеты Huawei. Компания стремится создать полностью автономную систему, не зависящую от американских технологий.

Отличительной чертой HarmonyOS Next является отсутствие зависимости от библиотек AOSP и невозможность запуска файлов .apk для Android. В настоящее время неизвестно, будет ли операционная система доступна за пределами Китая.