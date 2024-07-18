 

«Чешское правительство мечтает о войне с Россией», — бывший премьер-министр Чехии

18.07.2024, 14:45, Новости дня
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Бывший глава чешского правительства раскритиковал закупку Прагой американских истребителей и заявил, что правящая в стране коалиция «мечтает о войне с Россией». Politico указывает, что партия экс-премьера Бабиша строит свою предвыборную стратегию на критике проукраинского курса Праги и по опросам имеет двукратное преимущество над правящей коалицией в преддверии парламентских выборов в следующем году.


AP

Андрей Бабиш, экс-премьер Чехии и глава партии ANO, раскритиковал Прагу за закупку американских самолётов F-35. По мнению чешского политика, они «бесполезны» и «не нужны» Чехии. Бабиш полагает, что единственное, зачем Праге могут быть нужны американские истребители, — это война с Россией.

«Правительство (действующего премьер-министра Петра. — ИноТВ) Фиалы мечтает о войне с Россией, вероятно, с использованием F-35, которые должны прибыть в течение следующих 11 лет», — цитирует Бабиша издание Politico и напоминает, что экс-премьер Чехии не только ярый критик нынешнего проукраинского курса Праги, но и лидирует в опросах перед выборами в чешский парламент.

Нынешнее правительство Петра Фиалы зарекомендовала себя как надёжного союзника Киева. Чехия при Фиале приняла 380 тыс. украинских беженцев, кроме того, именно Прага взяла на себя организацию закупки и поставки на Украину 300 тыс. артиллерийских снарядов из-за пределов ЕС. Всё это, а также проиммиграционный курс Праги, Бабиш называет «самой большой угрозой государственной безопасности».

Politico указывает, что по опросам партия Андрея Бабиша — «Акция недовольных граждан» (ANO) «на пути к победе на выборах 2025 года с 33% поддержки». Правящая коалиция из правоцентристов и прогрессивных набирает только 14,5%.


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