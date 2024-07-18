Названы пять лучших моделей беспроводных наушников

Специалисты портала “Палач” провели тщательный анализ рынка и составили рейтинг из пяти превосходных беспроводных наушников, доступных в российских магазинах. Открывает список Realme Buds Air 6 Pro (от 6200 рублей).

Эти наушники оснащены двумя динамическими драйверами и технологией оптимизации низких частот. Шесть микрофонов обеспечивают превосходное шумоподавление во время звонков. Защита от влаги по стандарту IP55 позволяет использовать их в любых условиях. Также поддерживается активное шумоподавление, режим прозрачности, управление жестами и пространственное аудио.

OnePlus Buds 3 (от 8900 рублей) обладает двойными излучателями и шестью микрофонами. Активное шумоподавление эффективно справляется с посторонними шумами. Удобное управление жестами и регулировка громкости свайпами делают использование наушников максимально комфортным. Пространственное аудио и защита IP55 дополняют функционал устройства.

Huawei FreeBuds Pro 3 (от 13200 рублей) оснащены двойными излучателями с датчиками костной проводимости, обеспечивающими кристально чистый звук. Шесть микрофонов и режим активного шумоподавления гарантируют превосходное качество связи. Сенсорное управление с регулировкой громкости, адаптивный эквалайзер и режим прозрачности дополняют перечень функций.

Nothing Ear (2024) (от 15900 рублей) имеют стильный дизайн и высокие акустические характеристики. Два динамических драйвера обеспечивают насыщенное и сбалансированное звучание. Четыре микрофона эффективно подавляют шумы, а сенсорное управление обеспечивает удобство использования.

AirPods Pro 2 (2023) (от 18200 рублей) разработаны компанией Apple и являются эталоном в своем классе. Активное шумоподавление второго поколения и адаптивный прозрачный режим позволяют контролировать уровень внешних шумов. Персонализированное пространственное аудио и высокая автономность делают их идеальным выбором для любителей музыки и ценителей качественного звука.