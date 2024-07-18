 

Белый гриб переименовали в «русский»

18.07.2024, 13:33, Разное
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Учёный совет Российской академии наук единогласно поддержал инициативу Института микологии имени С. А. Курёхина о переименовании белого гриба в русский.

Проанализировав сотни научных статей и монографий, специалисты пришли к однозначному выводу – «Царь грибов» впервые был найден именно на территории нашей страны, а отечественные учёные внесли определяющий вклад в его изучение.

– Мы исходим не только из чисто научных данных, но и из морально-этических, ведь самый благородный гриб просто обязан носить имя самой великой страны, то есть России, – считает инициатор постановления.

Решение учёного совета РАН носит рекомендательный характер, однако министерство просвещения уже пообещало внести изменения в школьную программу, а в Минкульте анонсировали цикл документальных фильмов «Русский гриб – царь леса».

– В самое ближайшее время мы проведём заседание Фонда кино и постараемся оперативно подготовить сразу несколько неигровых картин про наш великий русский гриб. Также попросим коллег из дружественных стран поспособствовать распространению нового названия, – пообещали в ведомстве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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