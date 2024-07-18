Байдена предупредили, что своим участием в президентской гонке он навредит демократам

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Экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в частном телефонном разговоре с Джо Байденом предупредила его высоких шансах Трампа победить на ноябрьских выборах и указала ему на то, что его участие в президентской гонке может свести на нет шансы демократов взять под контроль нижнюю палату конгресса США, пишет CNN со ссылкой на осведомлённые источники. При этом, однако, ни один из источников не сообщил, говорила ли Пелоси Байдену о том, что ему следует сняться с выборов.



AP

Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в недавнем частном разговоре с президентом США Джо Байденом указала ему на то, что, согласно опросам, он не сможет победить Дональда Трампа, при этом его дальнейшее участие в президентской гонке может свести на нет шансы демократов на получение большинства в палате представителей, пишет CNN со ссылкой на осведомлённые источники.

Байден в ответ занял оборонительную позицию, заявив Пелоси, что видел опросы, согласно которым он вполне может выиграть.

По имеющимся данным, этот телефонный разговор стал уже второй по счёту беседой между Пелоси и Байденом после катастрофических для президента США дебатов, состоявшихся 27 июня.

Хотя точная дата этой беседы не ясна, один из источников заявил о том, что она состоялась на прошлой неделе. А первый разговор экс-спикера палаты представителей и американского лидера прошёл в начале июля.

При этом ни один из источников не сообщил, говорила ли Пелоси Байдену в этом разговоре о том, что, по её мнению, ему следует сняться с президентской гонки 2024 года.