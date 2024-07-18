 

Байдена предупредили, что своим участием в президентской гонке он навредит демократам

18.07.2024, 12:33, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в частном телефонном разговоре с Джо Байденом предупредила его высоких шансах Трампа победить на ноябрьских выборах и указала ему на то, что его участие в президентской гонке может свести на нет шансы демократов взять под контроль нижнюю палату конгресса США, пишет CNN со ссылкой на осведомлённые источники. При этом, однако, ни один из источников не сообщил, говорила ли Пелоси Байдену о том, что ему следует сняться с выборов.


AP

Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в недавнем частном разговоре с президентом США Джо Байденом указала ему на то, что, согласно опросам, он не сможет победить Дональда Трампа, при этом его дальнейшее участие в президентской гонке может свести на нет шансы демократов на получение большинства в палате представителей, пишет CNN со ссылкой на осведомлённые источники.

Байден в ответ занял оборонительную позицию, заявив Пелоси, что видел опросы, согласно которым он вполне может выиграть.

По имеющимся данным, этот телефонный разговор стал уже второй по счёту беседой между Пелоси и Байденом после катастрофических для президента США дебатов, состоявшихся 27 июня.

Хотя точная дата этой беседы не ясна, один из источников заявил о том, что она состоялась на прошлой неделе. А первый разговор экс-спикера палаты представителей и американского лидера прошёл в начале июля.

При этом ни один из источников не сообщил, говорила ли Пелоси Байдену в этом разговоре о том, что, по её мнению, ему следует сняться с президентской гонки 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / «Чешское правительство мечтает о войне с Россией», — бывший премьер-министр Чехии

18.07 / 90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ

18.07 / Странное поведение стрелявшего в Трампа заметили за час до покушения

18.07 / Регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму завершена – Мосгоризбирком

18.07 / «Худший бюджет в истории» — Вагенкнехт, ХДС и объединение предпринимателей раскритиковали проект бюджета ФРГ на 2025 год

18.07 / “Пути назад нет” – Газманов отказался оправдывать покинувших Россию артистов

17.07 / “Не выдерживаю”: жена Диброва заговорила о проблемах в браке

17.07 / Развод отложен: Нюша и Сивов обсуждают нелегкое решение

17.07 / “Я готова извиниться”: в Сети появилось новое видео Лолиты

17.07 / «Чрезмерно дружественный к России и антиамериканский», — Welt о запрещённом МВД ФРГ журнале Compact

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика