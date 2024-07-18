 

90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ

18.07.2024, 12:15, Новости дня
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В четверг, 18 июля, появилась информация о том, что Владимир Познер срочно был доставлен в больницу. Якобы еще в июне 90-летний журналист обратился за помощью к медикам из-за плохого самочувствия. Врачи озвучили знаменитости страшный диагноз – рак кожи, уточнил Mash.

По данным издания, Познеру провели курс химиотерапии. Как минимум в течение дня он находился под капельницей. Состояние телеведущего якобы контролирует онколог.

Вскоре после этих сообщений Владимир Владимирович вышел на связь. В телеграм-канале журналиста появилась публикация, в которой он назвал информацию о его болезни враньем. Он опроверг данные о госпитализации и уточнил, что в настоящий момент находится на неком международном семинаре. Телеведущий заверил, что с его здоровьем все нормально, то есть повода для беспокойства нет. Это же заявление было опубликовано на официальном сайте Познера.

Ранее Владимир Познер рассказывал, что на 60-м году жизни ему диагностировали рак простаты, после чего прошла успешная операция. Но через 20 лет журналист снова узнал об онкологии. В тот раз у него был рак кишечника. Но и тогда знаменитость победила болезнь.


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