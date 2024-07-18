 

В качестве меры по борьбе с эйджизмом из американских школ уберут стрелочные часы

18.07.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство образования США опубликовало постановление, согласно которому к новому учебному году в школах все стрелочные часы должны быть заменены цифровыми аналогами.

По словам министра образования Мигеля Кардоны, в последние годы всё больше учащихся жаловались на присутствие обычных настенных стрелочных часов в кабинетах. После того, как 14-летняя школьница и местная фем-активистка из Лос-Анджелеса Элизабет Дамбсон опубликовала в соцсети Х (бывший Twitter) набравший популярность тред о «патриархально-бумерской системе угнетения зумеров намеренным использованием стрелочных часов в кабинетах» в нескольких школах Калифорнии ученики отказались выходить на занятия до тех пор, пока «бумерские» часы не будут заменены на «нормальные» с цифровым циферблатом.

– То, что в икс-икс-ай веке в кабинетах школ до сих пор висит этот позорный и архаичный символ ушедшего времени лишь говорит о том, что бумеры хотят обозначить свое превосходство над зумерами, зная, что никто из сидящих в кабинете учеников не сможет нормально определить по этим тупым часам время, – говорится в треде Элизабет Дамбсон.

Впрочем, снизить напряжённость пока не удалось – теперь школьники требуют разрешить им посещать тесты и экзамены с «умными» часами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Мнение: Фильтрация в Шереметьево, или как правильно заставлять себя любить

18.07 / 50-летний холостяк Фомин высказался о пользе спермы для лица

18.07 / Онколог: Здоровый образ жизни снижает риск рака на 40 процентов

18.07 / В Hamster Kombat появился ежедневный шифр на 18 июля

18.07 / Спереди – пионерка, сзади – пенсионерка: Успенская оголила сморщенное старческое тело

18.07 / “Авито Работа”: В Москве зафиксирован рост зарплат начинающих IT-специалистов

18.07 / «Надоело быть предателем» – Сергей Скрипаль сложил полномочия лорда и вернётся в Россию

18.07 / Диетолог: в жару нельзя есть майонезные салаты

18.07 / Мнение «аналитика»: О надвигающейся Z-катастрофе… А дальше — только хуже?

18.07 / Что скрывает Павел Воля? Его супруга Ляйсан не смогла молчать об этом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика