В качестве меры по борьбе с эйджизмом из американских школ уберут стрелочные часы

Министерство образования США опубликовало постановление, согласно которому к новому учебному году в школах все стрелочные часы должны быть заменены цифровыми аналогами.

По словам министра образования Мигеля Кардоны, в последние годы всё больше учащихся жаловались на присутствие обычных настенных стрелочных часов в кабинетах. После того, как 14-летняя школьница и местная фем-активистка из Лос-Анджелеса Элизабет Дамбсон опубликовала в соцсети Х (бывший Twitter) набравший популярность тред о «патриархально-бумерской системе угнетения зумеров намеренным использованием стрелочных часов в кабинетах» в нескольких школах Калифорнии ученики отказались выходить на занятия до тех пор, пока «бумерские» часы не будут заменены на «нормальные» с цифровым циферблатом.

– То, что в икс-икс-ай веке в кабинетах школ до сих пор висит этот позорный и архаичный символ ушедшего времени лишь говорит о том, что бумеры хотят обозначить свое превосходство над зумерами, зная, что никто из сидящих в кабинете учеников не сможет нормально определить по этим тупым часам время, – говорится в треде Элизабет Дамбсон.

Впрочем, снизить напряжённость пока не удалось – теперь школьники требуют разрешить им посещать тесты и экзамены с «умными» часами.

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