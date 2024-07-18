Мнение: Фильтрация в Шереметьево, или как правильно заставлять себя любить

«Их нравы». Крупный актёр Блэк Джек и его менее известный друг Кайл Гэсс помимо съёмок в фильмах играют в музыкальной группе. Мистеру Гэссу исполняется 64 года, и вот бодрый лысый дедушка выходит на сцену, чтобы задуть торт со свечами перед полным залом собравшихся на концерт фанатов. Своё желание актёр озвучивает вслух (ссылка): «Не промахнись по Трампу следующий раз».

Зрительный зал, разумеется, аплодирует. Зрелище дикое — даже для современной упадочной Америки. Но так как Дональд Трамп явно выигрывает в президентской гонке, актёрам уже объяснили, что они перегнули палку, так что они спешно начали извиняться (ссылка) — совсем как наши представители креативного класса, когда их ловят на аналогичном непотребстве.

Разница между нами и США в том, что Россия выздоравливает: если ещё в начале 2000-х наша творческая интеллигенция открыто поддерживала даже террористов, лишь бы они были против России, то в России 2024 такое уже недопустимо — живодёрские реплики в Твиттере влекут за собой немедленную жёсткую реакцию. США, напротив, скатываются даже не в формат России 2000-х, а в формат России 1910-х, когда левацкая интеллигенция дружно вредила стране, с каждым годом всё более возбуждаясь от своей безнаказанности. Цитирую Александра Скоробогатова (ссылка):

…История показала, что нельзя было либеральничать с откровенными врагами государства, которые всеми способами расшатывали его устои в мирное время и вставляли ему палки в колеса во время войны. Могучее дерево русского государства, которое было не под силу свалить великим империям того времени, оказалось по зубам внутренним паразитам, бесам Достоевского, этому коллективному человеку из подполья, чье жалкое существование могло скрасить лишь общее запустение и убожество вокруг.

Когда эти бесы возглавили страну, они показали мастер-класс по части защиты государства. Если бы Николай был “кровавым” хотя бы на сотую долю от кровавости тех, кто его так именовал, ему бы этого хватило, чтобы сохранить и страну, и семью, и трон. Но его природный аристократизм и серьезное отношение к своему званию христианина сделали его легкой добычей для тех, кто был лишен этих благородных свойств. Его пример очередной раз иллюстрирует, что первой задачей правителя является сохранение власти, без которой невозможно воплотить в жизнь никакие благие начинания;

3. Революции, развал государства и установившийся впоследствии антирусский режим – худшее, что произошло с нашей страной за всю ее историю. Однако винить в этом большевиков и других революционеров – это то же самое, что винить коронавирус в смерти людей: у них с самого начала задачи были исключительно деструктивные. Основная вина на тогдашней элите – аристократии, купечестве, интеллигенции, духовенстве, которые наивно полагали, что, сломав, они смогут на обломках что-то построить. Сколько было ликования после новости об отречении во всех этих слоях общества, и где они оказались спустя всего несколько месяцев!

Поэтому хотя и жаль, конечно, “генофонд нации”, изрядно потрепанный революционерами во власти, “генофонд” сам этого добивался долгие десятилетия…

Всё это Соединённым Штатам только предстоит, и я искренне сочувствую той части американцев, которая понимает, что творится в их стране. Россия же, повторюсь, выздоравливает от полуторавекового морока: реплики типа тех, которые позволил себе Кайл Гэсс в адрес Дональда Трампа, становятся в России всё более неприемлемыми.

Один из надёжных признаков нашего выздоровления — фильтрация в аэропорту Шереметьево.

Если вы пропустили, суть истории в следующем. Запад становится всё менее комфортным местом для жизни, а Азия особенно приветливой для русских и ранее не была. Поэтому многие русскоязычные иностранцы едут сейчас в Россию, делая тем самым очевидный выбор из большого перечня теоретически доступных для эмиграции стран.

Среди прибывающей публики есть не только нормальные люди, которых Россия всегда рада встретить как родных, но и заблудшие души, которые шутили над Крымом без света, просили у США ввести больше санкций, жертвовали на оружие боевикам и так далее.

Всех русскоязычных иностранцев направляют в аэропорт Шереметьево, где подвергают глубокому кибердосмотру. Как ясно из жалобных сообщений в группе «Отказники Шереметьево», возможности сотрудников ФСБ становятся для прибывающих большим сюрпризом, скрыть грехи прошлого не удаётся никому:

— удаление аккаунтов в соцсетях не помогает;

— снятие старых лайков с фото и постов не помогает;

— чистка списка контактов не помогает;

— выборочная чистка фотографий не помогает;

— смена сим-карты и телефона не помогают;

— сообщения в мессенджерах не являются секретом;

— одной фотографии достаточно, чтобы получить данные о всех телефонах и аккаунтах, даже за рубежом;

Типичная жалоба, цитирую: «Они по скану моего лица смогли определить мой немецкий номер и увидеть всё то, что я в мессенджерах с этого номера писал и лайкал. Эту немецкую сим-карту я даже с собой не брал, выкинул до приезда в Минск. Всё обнаружили и направили меня на депортацию».

А вот печальная история американской пары, изложенная в двух коротких видео (ссылка). Видеозапись первая: «Мы летим в Россию, будем есть блины и пельмени. В США делать нечего, надо сматываться, пока здесь революция не началась. Всё продадим здесь, на обустройство в России хватит. Больше 30 лет прожили в Америке, пора возвращаться домой».

Запись вторая: «Так как нас в Россию не пустили, пришлось вернуться назад во Флориду. Здесь классно, тепло, можно бомжевать на пляже. Душ на пляже открыт для всех, а если утром проскользнуть в гостиницу, получается бесплатно позавтракать…».

Я не знаю, по какой конкретно причине эту пару депортировали обратно в США, но в любом случае желаю нашим бывшим соотечественникам удачи. При этом от осуждения строгих проверяющих я бесконечно далёк. Напротив, мы с вами должны сказать спасибо сотрудникам фильтрационной службы аэропорта Шереметьево, так как они делают для подъёма престижа России больше, чем кто бы то ни было сейчас — за исключением, конечно, наших доблестных вооружённых сил.

И внутри страны, и за рубежом зрители наблюдают предельно наглядную картину: Россия — это комфортное, сытное и благоустроенное место, куда многие хотят переехать, но куда пускают далеко не всех. Германия, США? Нет, там уже делать нечего, это страны третьего мира, у которых повестка отняла не только настоящее, но и будущее. Россия — вот страна мечты для тех, кто хоть немного разбирается, что к чему.

Это большой праздник для меня: наконец-то мы проводим правильную имперскую политику. Нет никакого смысла платить деньги кому-то за рубежом, помогать, защищать, пытаться понравиться. Даже Сербия в итоге твёрдо выбрала евроинтеграцию и покорно сносит все унижения, которым её подвергают презрительно гогочущие европейцы. Вообще, это не так работает, любовь за деньги не купишь.

Чтобы Россию любили и ценили, Россия должна быть сытой и благополучной, даже гедонистически роскошной, но при этом защищённой от лёгкой эмиграции страной: как лучший клуб города со строгим фейс-контролем на входе. «Затягивать пояса» ради иностранцев — идея не только сомнительная с точки зрения морали, но и заведомо нерабочая: иностранцы в таком случае просто сядут на шею и поедут, выдумывая про нас несмешные подлые анекдоты и заискивая одновременно перед американским послом. Иностранцы не должны быть богаче русских. Наоборот, они должны видеть, что в России лучше, чем в их радужном бардаке, и и понимать, что переехать в Россию — это мечта, которая исполнится далеко не у каждого, и ради которой избранным счастливчикам придётся как следует попотеть.

Я надеюсь, что мы будем твёрдо придерживаться именно такой миграционной стратегии. Полагаю, пройдёт немного времени, и даже наши неверные лимитрофы начнут трезветь, постепенно осознавая, что борьба против «великорусского шовинизма» — опасное и крайне дорогостоящее дело, так как 100 лет односторонней русской снисходительности уже закончились.