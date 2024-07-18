Странное поведение стрелявшего в Трампа заметили за час до покушения

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ФБР предоставило новые данные по делу о покушении на Трампа, пишет ABC News: как выяснилось, стрелявшего определили как «лицо, представляющее интерес» ещё за 62 минуты до покушения, после того как он подошёл к охране, но, увидев магнитометры, отступил. Более того, Секретная служба видела стрелка на крыше за 20 минут до того, как он открыл огонь по экс-президенту.

Секретная служба США заметила подозрительное поведение стрелявшего в Дональда Трампа Томаса Мэтью Крукса ещё за час до происшествия, пишет ABC News. На видео, полученном телеканалом, видно, как стрелок ходит по территории митинга примерно за час до того, как было совершено преступление. Более того, нападавший уже был идентифицирован охраной как «лицо, представляющее интерес»: за час до покушения Крукс подошёл к входу с магнитометрами, сделал «что-то подозрительное», а когда к нему подошли власти, он отступил и скрылся в толпе.

В среду вечером ФБР провело брифинг для законодателей, которые затем предоставили ABC News полную хронологию событий. В 17:10 Крукса впервые определили как «лицо, представляющее интерес», — за целых 62 минуты до первых выстрелов. В 17:30 Крукс был замечен с дальномером, который может использоваться для определения расстояний при стрельбе по мишеням. Источники сообщают ABC News, что он смог попасть на крышу, залезая по блокам кондиционеров. В 17:52 стрелка заметили на крыше сотрудники Секретной службы — за 20 минут до покушения. В 18:02 Трамп вышел на сцену. В 18:12 Крукс открыл огонь, убив одного человека и едва не лишив жизни экс-президента. Снайпер ликвидировал Крукса через 26 секунд после того, как он произвёл первый выстрел.

Как считает телеканал, тот факт, что Крукс смог проникнуть на крышу незамеченным, до сих пор «вызывает шок» у правоохранительных органов.