 

Регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму завершена – Мосгоризбирком

18.07.2024, 11:10, Новости дня
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17 июля завершился процесс регистрации кандидатов в депутаты Московской городской Думы восьмого созыва. Общее количество выдвинувшихся кандидатов составило 389 человек, из которых 291 представляли политические партии, а 98 – самовыдвиженцы.

Документы на регистрацию подали 313 кандидатов. Из них зарегистрированы 290 человек, 16 получили отказ в регистрации, а 83 утратили статус кандидата, либо отказавшись от дальнейшего участия, либо будучи отозванными политическими партиями, которые их выдвинули.

По партиям распределение зарегистрированных кандидатов выглядит следующим образом:

  • Коммунистическая партия Российской Федерации – 44 кандидата;
  • Всероссийская политическая партия «Единая Россия» – 43 кандидата;
  • Коммунистическая партия «Коммунисты России» – 23 кандидата;
  • Российская экологическая партия «Зелёные» – 7 кандидатов;
  • Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) – 42 кандидата;
  • Политическая партия «Новые люди» – 45 кандидатов;
  • Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 45 кандидатов;
  • Самовыдвиженцы – 41 кандидат.

На предстоящих выборах в Мосгордуму, которые пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, гражданам будет предоставлена возможность голосовать как онлайн, так и на избирательных участках.


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