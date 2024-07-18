Регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму завершена – Мосгоризбирком

17 июля завершился процесс регистрации кандидатов в депутаты Московской городской Думы восьмого созыва. Общее количество выдвинувшихся кандидатов составило 389 человек, из которых 291 представляли политические партии, а 98 – самовыдвиженцы.

Документы на регистрацию подали 313 кандидатов. Из них зарегистрированы 290 человек, 16 получили отказ в регистрации, а 83 утратили статус кандидата, либо отказавшись от дальнейшего участия, либо будучи отозванными политическими партиями, которые их выдвинули.

По партиям распределение зарегистрированных кандидатов выглядит следующим образом:

Коммунистическая партия Российской Федерации – 44 кандидата;

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» – 43 кандидата;

Коммунистическая партия «Коммунисты России» – 23 кандидата;

Российская экологическая партия «Зелёные» – 7 кандидатов;

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) – 42 кандидата;

Политическая партия «Новые люди» – 45 кандидатов;

Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 45 кандидатов;

Самовыдвиженцы – 41 кандидат.

На предстоящих выборах в Мосгордуму, которые пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, гражданам будет предоставлена возможность голосовать как онлайн, так и на избирательных участках.