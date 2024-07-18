Онколог: Здоровый образ жизни снижает риск рака на 40 процентов

Изменение образа жизни оказывает существенное влияние на онкологические риски. Регулярные физические упражнения, отказ от вредных привычек и здоровое питание усиливают устойчивость организма к злокачественным новообразованиям и патогенным клеткам, укрепляя иммунитет.

Наиболее пагубная роль в возникновении рака принадлежит курению, злоупотреблению алкоголем и ожирению. Так, Андрей Воробьев, врач-онколог, отмечает, что избыточный вес запускает несколько механизмов, способствующих онкогенезу:

– хроническое воспаление, которое на клеточном уровне провоцирует мутации и злокачественную трансформацию;

– подавление антиканцерогенных защитных механизмов организма;

– гормональные нарушения, в частности, повышение уровня инсулина, стимулирующего деление клеток;

– непосредственное давление на соседние органы и ткани, что может нарушать их структуру и способствовать неопластическому процессу.

Помимо ожирения, канцерогенным действием обладает алкоголь, повреждающий ДНК клеток, особенно в органах, подверженных прямому контакту (рот, горло, пищевод).

Для профилактики онкологических заболеваний рекомендуется регулярно заниматься спортом и проводить время на свежем воздухе, а также использовать солнцезащитные средства.