В Hamster Kombat появился ежедневный шифр на 18 июля

17 июля разработчики популярной криптоигры Hamster Kombat обнародовали ежедневный шифр, который оказался словом YIELD. Об этом пояснила группа «300 Криптанцев» в Telegram.

Так, для ввода актуального слова YIELD используется следующая последовательность: Y – «– . – –», I – «. .», E – «.», L – «. – . .», D – «– . .»

Верно расшифровавшие шифр получат награду в размере 1 млн внутриигровой валюты HMSTR. По истечении суток шифр будет обновлен.

Hamster Kombat – популярная криптоигра, где пользователи зарабатывают очки, нажимая на хомяка на экране. Разработчики утверждают, что после запуска игроки смогут конвертировать баллы в криптовалюту.