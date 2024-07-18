 

Спереди – пионерка, сзади – пенсионерка: Успенская оголила сморщенное старческое тело

18.07.2024, 10:00, Разное
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На “Славянском базаре в Витебске” Люба-Любонька появилась в гипюровом наряде. Но выбран он был явно неудачно, поскольку открывал покрытую старческими складками спину певицы. Народ был шокирован тем, что Успенская “спереди – пионерка, сзади – пенсионерка”.

“Ну куда в таком возрасте и с такой кожей на спине надевать открытые вещи?”, “Лицо – новое, тело – старое”, “Спину забыли погладить”, “Излишки кожи глаз режут и старят лет на 100”, “Прикольно смотреть на бабуль в одежде для молодых”, “Старая обвислая помятая спина”, “Спина как кожа шарпея”, “Спина на шорты повисла”, “Почему на спине гармошку не подтянули, куда смотрят пластические хирурги”, “Когда отремонтирован лишь фасад, а на задний двор забили”, – зубоскалят люди в комментариях под фото, запечатлевшим вид молодящейся исполнительницы сзади.

Хотя сама Успенская считает, что выглядит сногсшибательно и эффектно. И признается,
что выглядеть хорошо – тяжелый труд. “Многие
думают, что встал, оделся, накрасился и пошел выступать, – говорит она. – На
самом же деле, это постоянная работа над собой – надо встать утром, сделать
йогу, потом пойти на дорожку беговую, потом обязательно пойти к косметологу,
пользоваться правильными кремами”.


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