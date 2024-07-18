 

“Авито Работа”: В Москве зафиксирован рост зарплат начинающих IT-специалистов

18.07.2024, 9:50, Разное
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Согласно отчету платформы “Авито Работа”, в первом полугодии в Москве была зафиксирована 5-процентная динамика роста средней заработной платы начинающих специалистов в области IT (джуниоров). В настоящее время этот показатель составляет 91 488 рублей в месяц.

На втором месте среди крупных городов находится Санкт-Петербург, где средняя зарплата для джуниор-айтишников составляет 75 564 рубля (увеличение на 15% за год). Новосибирск занимает третье место с показателем 63 532 рубля, что на 18% больше, чем в первом полугодии 2023 года. В топ-5 также вошли Екатеринбург (63 117 рублей) и Ростов-на-Дону (59 161 рубль), которые продемонстрировали рост зарплат на 16% и 13% соответственно за год.

Среди востребованных специализаций на рынке труда для джуниор-айтишников аналитики получают самые высокие зарплаты – 158 682 рубля в месяц. За ними следуют разработчики (75 640 рублей) и тестировщики (64 352 рубля).


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