«Надоело быть предателем» – Сергей Скрипаль сложил полномочия лорда и вернётся в Россию

Экс-полковник ГРУ, маркиз Солсбери Сергей Скрипаль объявил о желании сложить полномочия лорда и вернуться в Россию, сообщает The Times.

Причиной такого решения британский парламентарий назвал совокупность факторов.

– Как вы знаете, я сейчас бездомный, перебиваюсь у друзей, знакомых или арендую жильё. А в России у мамы есть квартира в Ярославле, двухкомнатная, – сказал экс-полковник ГРУ. – Да и вообще надоело быть предателем, есть овсянку, пить плохое британское пиво, лучше выпить родного кваску, посмотреть «Вести недели», купить «Ниву» и ездить на ней с мужиками на рыбалку.

Поскольку из-за госизмены Скрипаль был лишён в России всех званий и льгот, а также именной пенсии, ему придётся искать работу. Тем не менее, как сообщил бывший лорд, ему удалось отложить средства, заработанные им в должности генерал-лейтенанта королевских ВВС Великобритании, и частные пожертвования.

Помимо этого, журналистов интересовал вопрос относительно уголовного преследования Скрипаля в РФ. На него британскому изданию ответил известный юрист.

– Скрипаль был осуждён, но позже обменян на российских разведчиков, задержанных в Великобритании. Таким образом, дело закрыто, а закон и приговор обратной силы не имеют. Больше по этой статье судить Скрипаля точно не будут, ведь он утратил доступ к гостайне, – пояснил Эльман Пашаев.

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