Диетолог: в жару нельзя есть майонезные салаты

В жаркие дни диетологи рекомендуют отказаться от приема майонезных салатов и других жирных блюд, которые несут ряд негативных последствий для организма. Высокая калорийность майонеза и жирной пищи ставит чрезмерную нагрузку на организм, уже перегруженный жарой.

Диетолог Полина Журавлева рассказала, что для переваривания требуется больше времени и энергии, что может привести к дискомфорту и нарушениям работы пищеварительной системы.

Кроме того, жирные продукты быстро портятся при высоких температурах, что повышает риск пищевых отравлений. В жаркое время также не рекомендуется употреблять мороженое из-за его высокой калорийности и способности вызывать дискомфорт в желудке.

Салаты из свежих овощей и зелени; из зерен и бобов; фруктовые салаты отличаются легкостью, свежестью, богаты витаминами и питательными веществами. Они не перегружают пищеварительную систему и легко перевариваются, что делает их идеальным выбором для жарких летних дней.