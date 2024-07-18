 

Диетолог: в жару нельзя есть майонезные салаты

18.07.2024, 8:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В жаркие дни диетологи рекомендуют отказаться от приема майонезных салатов и других жирных блюд, которые несут ряд негативных последствий для организма. Высокая калорийность майонеза и жирной пищи ставит чрезмерную нагрузку на организм, уже перегруженный жарой.

Диетолог Полина Журавлева рассказала, что для переваривания требуется больше времени и энергии, что может привести к дискомфорту и нарушениям работы пищеварительной системы.

Кроме того, жирные продукты быстро портятся при высоких температурах, что повышает риск пищевых отравлений. В жаркое время также не рекомендуется употреблять мороженое из-за его высокой калорийности и способности вызывать дискомфорт в желудке.

Салаты из свежих овощей и зелени; из зерен и бобов; фруктовые салаты отличаются легкостью, свежестью, богаты витаминами и питательными веществами. Они не перегружают пищеварительную систему и легко перевариваются, что делает их идеальным выбором для жарких летних дней.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / В качестве меры по борьбе с эйджизмом из американских школ уберут стрелочные часы

18.07 / Мнение: Фильтрация в Шереметьево, или как правильно заставлять себя любить

18.07 / 50-летний холостяк Фомин высказался о пользе спермы для лица

18.07 / Онколог: Здоровый образ жизни снижает риск рака на 40 процентов

18.07 / В Hamster Kombat появился ежедневный шифр на 18 июля

18.07 / Спереди – пионерка, сзади – пенсионерка: Успенская оголила сморщенное старческое тело

18.07 / “Авито Работа”: В Москве зафиксирован рост зарплат начинающих IT-специалистов

18.07 / «Надоело быть предателем» – Сергей Скрипаль сложил полномочия лорда и вернётся в Россию

18.07 / Мнение «аналитика»: О надвигающейся Z-катастрофе… А дальше — только хуже?

18.07 / Что скрывает Павел Воля? Его супруга Ляйсан не смогла молчать об этом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика