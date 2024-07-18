Мнение «аналитика»: О надвигающейся Z-катастрофе… А дальше — только хуже?

За последние два с половиной года миллионы россиян буквально укачались на эмоциональных качелях, следя за новостной повесткой. Шок, растерянность, надежда, тревога, страх, опустошение, сомнения, радость, уверенность, усталость и снова тревога сменяли друг друга по мере развития событий. Сейчас краткосрочные перспективы не кажутся ни мрачными, ни яркими, а задумываться о более отдалённом кажется бессмысленным: всё равно всё будет не так по факту.

Но многие — задумываются. И предчувствуют там, впереди, надвигающуюся катастрофу с ясно различимой буквой Z.

Но «Z» — это не то, о чём все подумали в первую очередь. Это обозначение «поколения зумеров» — людей, которые родились на переломе веков. Разные демографы по-разному обозначают хронологические рамки, но в среднем их годы рождения где-то между 1996/97 и 2011/12 гг. То есть, самые старшие приближаются к 30-летию — возрасту расцвета карьерных и физических возможностей, а самые младшие уже скоро перешагнут порог взрослой жизни. И уже оно, а не «Y» или «миллениалы», родившиеся между горбачевской «Перестройкой» и ельцинским дефолтом, станет задавать тренды и в экономике, и в политике.

И это не может не тревожить.

Уже рассказывал на днях о том, насколько инфантильны, эгоцентричны и поверхностны «зумеры». И о том, что они готовятся стать самым материально обеспеченным поколением в истории России, тоже упоминал: единственные дети в своих семьях и для бабушек-дедушек с обеих сторон, они получат солидную материальную базу. Соответственно, у них пропадает стимул работать. Точнее говоря, работу они уже считают источником не материальных благ, а эмоциональных удовольствий. Рассматривают её как один из возможных вариантов «жить жизнью», а потому долго «ищут себя» и спокойно, годами сидят на родительских шеях, коротая дни в играх и чатах. В общем, полный примат индивидуального над коллективным. Как такие будут управлять огромной, разношёрстной, многонациональной страной, когда социальные навыки у них минимальны и даже ничтожны?

Но и дальше только хуже. Следующее поколение, «Альфы», растёт ещё более атомизированым. Появившись уже после того, как смартфоны, планшеты и другие «таймкиллеры» стали массовыми и доступными даже низам, эти дети словно уже срослись с гаджетами, привычными едва ли не с пелёнок. Дело в привычке родителей , когда маленький ребёнок орёт, сажать его за мультик или за игру в телефоне, выкупая себе сколько-то минут или часов свободного времени, а также затыкать рот чаду чем-нибудь дёшево-сладко-углеводным. Уже сейчас учителя жалуются, что такие дети не умеют не то что играть, а даже просто общаться со сверстниками. Их опасно даже ненадолго оставлять без надзора взрослых ввиду неиллюзорного риска конфликта и драки с членовредительством. У них отсутствует способность концентрироваться дольше пяти-семи минут и они нестабильны психически — раздражительны, возбудимы и т.д. Те же «зеты», только в профиль. Но ещё более эгоистичные, самовлюблённые, нетерпеливые и нервные. Причём ни семья, ни школы тут ничего не исправят уже.

Но ведь и эти дети тоже вырастут. И шагнут во взрослую жизнь с этим неподъёмным грузом социальных и психологических проблем. И тогда…

Одно «потерянное» поколение страна ещё как-то переживёт… Но два подряд?

Катастрофа, стало быть, неизбежна?

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