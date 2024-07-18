Рупор кремлевской пропаганды: Неприемлемые подходы

Лавров дал понять, что Россия не собирается участвовать в "новой мирной конференции" о которой бормочет Зеленский. По словам Лаврова, для России там есть "неприемлемые подходы".

Да, для этого есть целый ряд объективных причин.

1. Швейцария как таковая очевидно не подходит, так как Швейцария не является нейтральной страной. По тем же причинам вряд ли Россия будет участвовать в любой конференции, которая будет проводиться на территории НАТО (за исключением, возможно, Турции).

2. Зеленский не является легитимным представителем Украины. Его срок полномочий истек и он незаконно удерживает власть. Соответственно, любое соглашение с Зеленским не имеет юридической силы и впоследствии может быть легко аннулировано, просто по факту отсутствия у Зеленского правовых полномочий исполнять обязанности президента после истечения срока полномочий.

3. "Мирная конференция" в представлении США и их киевских марионеток это сборище для обсуждения "формулы мира Зеленского". После провала саммита в Швейцарии, где сами инициаторы побоялись обсуждать целиком свою же "формулу", России тем более нет смысла в любом виде ее обсуждать на любом будущем саммите, где она подсчитает нужным участвовать.

4. На текущий момент Россию может заинтересовать саммит, который будет проводиться на территории действительно нейтральной страны, с обсуждением условий Путина по завершению СВО и китайского мирного плана, который устраивает Глобальный Юг.

5. При это до заключения таких соглашений, военные действия не будут остановлены, чтобы не дать противнику передышки для укрепления своего военного потенциала.

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