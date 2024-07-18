 

“Пути назад нет”: Газманов отказался оправдывать покинувших Россию артистов

18.07.2024, 1:00, Новости дня
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В недавнем интервью Олег Газманов заявил о том, что многие артисты, которые в столь трудное время покинули родную страну, уже жалеют о своем решении. Мол, некоторые понимают, что не разобрались в ситуации, но наговорили много чего, за что народ их записал в предатели.

Газманов не может осознать, как можно отвернуться от соотечественников ради неких удовольствий за границей. По словам артиста, если некоторые до сих пор не понимают свою ошибку, то народ так или иначе заставить ее понять. “Многие высказались так, что пути назад нет”, – отметил певец.

Также Газманов считает: нет ничьей вины в том, что уехавшие совершили определенные поступки и сделали некоторые заявления. Дескать, каждый должен сам отвечать за свои дела. Поэтому он отказался каким-либо образом оправдывать сбежавших из России коллег.

Олег Газманов обратил внимание, что россияне под давлением извне сплотились. Это артист замечает каждый раз, когда выступает перед большой аудиторией. Причем среди толпы часто встречаются не только люди старшего поколения, но молодежь, рассказал певец. Причем и те, и другие, по словам Газманова, активно его поддерживают.


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